Apple CES'e katılmasa da kendini unutturmuyor
Apple Las Vegas'taki CES fuarına katılmasa da, varlığını hissettirdi!
Tarihsel olarak Apple CES'te resmi olarak hiç gözükmedi ve firmanın çok uzun süredir kendi yayımlama ve tanıtım etkinliklerindeki başarısı düşünülürse bu çok da şaşırtıcı bir şey değil.
iPod ve iPhone firmaya günümüzdeki ününü getirmeden önce de Steve Jobs'un önemli notlar etkinlikleri kaçırılacak etkinlikler değillerdi. Ayrıca firma, kendi pazarlama kampanyalarında da ayrı bir özen gösteriyor. Apple'ın reklam tabelalarına baktığınızda, bunların odakları genelikle az sayıda kelime ile yakın çekim ürün görselleri oluyor. Bu yüzden de CES 2019'un gerçekleşeceği Las Vegas'taki devasa Apple tabelası özellikle dikkat çekici. CES'in gerçekleşeceği toplantı merkezinden çok uzakta yer almayan tabela, "Vegas'ta olan Vegas'ta kalır" cümlesi ile oynayarak "iPhone'da olan iPhone'da kalır" cümlesiyle fuarın üzerinde Apple biçiminde bir gölge yaratıyor. Apple'ın gizliliğe odağının yeni bir şey olduğunu söylemek mümkün değil. Firma çok uzun zamandır kullanıcıların kişisel verilerini kullanarak para kazanmadığını, gelirini donanım ve yazılım satarak elde ettiğini belirtiyor. Bu gizlilik önceliği üç yıl once Apple'ın FBI'a bir teröriste ait olduğu düşünülen iPhone'u açmayı reddetmesi ile daha da öne çıkmıştı. 2018 yılında neredeyse her adımda çıkan gizlilik ve güvenlik skandallarıyla da (genellikle Facebook bu alanda liderdi) ABD hükümeti, Google gibi teknoloji devlerinin kişisel verilerle ne yaptıkları konusuna daha büyük bir ilgi göstermeye başladı. Gizliliğin herkesin aklında olduğu bir dönemde Apple bu tabela ile teknoloji endüstrisine istediklerini yapmalarını, kendisinin yalnız durduğunu belirtiyor denilebilir.
Google'ın bu yıl CES'de çok daha büyük bir varlık gösterdiği düşünülürse, tabelanın konumunun daha büyük bir ironi olduğu da söylenebilir. Firma bir kez daha bütün tek raylı sistemi "Hey Google" donattı ve toplantı merkezinin otoparkına bir kez daha devasa bir oyun evi kuruyor. Bu CES'de de Google'ın yeni bir ürün tanıtmasa bile kaçınılmaz olacağı şimdiden bariz durumda. Ancak bu yıl Apple, CES'e katılan herkese gizlilik skandallarını hatırlatıyor olacak ve "Hey Google" ile soru sormaya ne kadar güvendiklerini sorgulatacak...
Levent Öztürk
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