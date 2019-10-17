Apple'dan "Çin'i Eleştirmeyin" Uyarısı!
Apple'ın TV Plus hizmeti için içerik üretenlere, Çin konusunda oldukça ilginç bir uyarı yaptığı iddia edildi!
Yeni bir rapora göre Apple, Apple TV Plus hizmeti üzerinde içerik oluşturanlardan Çin'i olumsuz göstermemelerini istedi. Firma kısa bir süre önce Hong Kong protestucularının kullandığı bir uygulamayı App Store'dan kaldırdığı için eleştirilmişti.
BuzzFeed'e göre firma bu hamleyi Çin hükümetiyle iyi geçinmek üzere yaptı. Firma, BuzzFeed'in raporuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Apple, geçtiğimiz günlerde HKmap.live adlı bir uygulamayı App Store'dan kaldırmıştı. Bu hamle, Çin Komünist Partisi'nin Hong Kong "isyancılarına" yardım ettiği ve "zehirli yazılıma yol açtığı" iddiasının ardından yapılmıştı. Uygulama, haber kaynakları, Facebook ve Telegram üzerinden bilgi toplayarak polisin, biber gazının ve protestocuların yerini gösteriyordu.
Büyüyen tepkiler üzerine Apple'ın CEO'su Tim Cook, çalışanlarına bu kararı savunan bir eposta göndermiş, uygulamanın "polisin bulunmadığı yerlerde bireyleri ve mülkleri kurban etmek" için kullanıldığını söylemişti. Uygulamanın geliştiricileri ise bu iddiaların herhangi bir kanıtının bulunmadığını söylemişlerdi.
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