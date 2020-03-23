Apple'dan, Corona Salgınına Karşı Büyük Maske Bağışı

COVID-19 salgını ile ilgilenmekte olan sağlık çalışanlarının ve hastanelerin yeterince temel ekipmana sahip olmamaları endişeleri ile beraber dev firmalar, bu eksiklikleri gidermek için yardımlarını sunuyor. Apple CEO'su Tim Cook da, firmanın ABD ve Avrupa'daki sağlık çalışanlarına "milyonlarca" maske bağışladığını duyurdu. Bağışlanan maske sayısı Cook tarafından tam olarak belirtilmemiş olsa da, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yapılan bir basın açıklamasında Apple'ın 2 milyon N95 maskesi bağışladığını belirtti.
Apple virüs ile mücadele etmek amacıyla pek çok farklı önlem aldı ve bunların arasında mağazaların bir sonraki emre kadar kapatılması ve yardım çabalarına destek için 15 milyon dolar bağış yapılması bulunuyordu. Ayrıca Apple Card sahipleri de Mart ödemelerini faizsiz bir şekilde erteleyebilecekler. Bunların yanı sıra firma, İtalya'daki acil yardım ve sağlık çalışanlarına "ciddi boyutlu bir bağış" yapma sözü de verdi.
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