Microsoft, Koronavirüs Sebebiyle Edge Güncellemesini Durdurdu

Geçtiğimiz hafta Google, koronavirüs sebebiyle internet kullanımının artması ve buna bağlı olarak da Chrome web tarayıcısı üzerine fazla yük düştüğü için Chrome beta güncellemelerini durdurma kararı almıştı. Şimdi benzer bir karar da Microsoft cephesinden geldi. Microsoft, Edge güncellemelerini askıya aldı.
Microsoft Edge Dev resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Edge ekibi, şu an kararlı sürüm olan Edge 80 versiyonunda kalacak ve Edge 81 güncellemelerini durduracak. Bunun yerine kullanımda olan Edge 80 için güvenlik güncellemeleri üzerinde çalışacak olan Edge ekibi, böylece Edge kullanıcıların bu süre zarfında maksimum güvenlikte olduklarından emin olmak istiyor.
In light of the current circumstances, the Edge team will pause updating the Stable channel to Edge 81 consistent with the Chromium Project. We are committed to continued security and stability updates to Edge 80. We'll have more to share on this next week. https://t.co/nWfm87MEK2— Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) March 20, 2020
Koronavirüs sebebiyle artan siber saldırıları da hesaba katarsak, mevcut iş güçlerini kararlı sürüm odağına aktarmak doğru bir hamle. Öte yandan Microsoft'un yeni sürüm güncellemelerini ne zaman yayınlamaya devam edeceğiyle ilgili bir bilgi de yok. Şu an için "geçici" bir süre deniliyor.
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