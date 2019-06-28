Apple Efsanesi Jony Ive Apple'dan Ayrıldı!
Apple'ın efsane ismi Jony Ive, neredeyse 30 yılını geçirdiği Apple'dan ayrıldı!
- Levent Öztürk
Apple'ın tarihindeki belki de en ünlü ürün tasarımcısı John Ive, LoveFrom adlı kendi tasarım firmasını kurmak için Apple'dan ayrıldı. Hatta ilk müşterisini buldu bile: Apple!
Ive, Apple için çalışmaya 1992'de başladı ve iMac, iPod, iPhone, iPad, MacBook ve firmanın iOS mobil işletim sisteminin parçalarının artık simgeselleşmiş görünüşlerini tasarladı.
Ive'ın ayrılışı, Apple'da nesilsel bir değişimi işaret ediyor. Ive, firmanın ürün serisinin modern, beyaz, minimalist görüntüsünü tanımlamıştı ve elit tasarımın yüksek fiyatla buluşmasını öneren bir tarzı benimsemişti. Apple kurucusu Steve Jobs'un hayatını kaybetmesinden beri yeni ürün olarak sadece Apple Watch ve HomePod'un sunulduğu ve bu ikisinin de iPod'un veya iPhone'un yarattığı kültürel etkiyi yaratmadığı (ya da Apple için o kadar karlı olmadığı) düşünülürse, Ive'ın ayrımı ile bir duraksama dönemi başlayabilir.
Tabii ki Ive ve yeni firmasının gelecekte Apple ile ne kadar yakın çalışacağı bilinmiyor ancak Ive Financial Times ile yaptığı bir röportajda şöyle konuştu: "Umarım yıllar yıllar boyunca hep Apple'ın içinde olacağım." Ayrıca Ive, neredeyse 30 yılın ve sayısız projenin ardından en çok gurur duyduğu şeyin, tasarım ekibi için yaptığı kalıcı çalışmalar olduğunu belirtiyor.
Yine de Ive'ın ayrılışı Apple'ı pek endişelendiriyor gibi de gözükmüyor. Hatta Financial Times'ta belirtilene göre Apple CEO'su Tim Cook, "uzun zamandır sahip oldukları takım ile çalışmaya devam edeceğini" ve "daha iyi bir sonuç düşünemediğini" söyledi.
Apple'ın Ive'ın 2015'ten beri elinde bulundurduğu Baş Tasarım Yöneticisi rolü için hazır bir adayı bulunmuyor. Bir sonraki en kıdemli iki yönetici Alan Dye ve Evans Hankey Apple COO'su Jeff Williams'a rapor verecekler...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın