Apple Fiziksel Konum Etiketleri Satabilir
Apple hakkında ortaya çıkan yeni söylentiler, firmanın konum etiketleri ve iPhone'umu Bul uygulamalarını geliştireceğini öne sürüyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Apple, Tile'nin görevini üstlenecek bir servisi tanıtmaya hazırlanıyor olabilir, zira teknoloji devinin bir nesnenin konumunu izlemek için üzerine yapıştırabileceğiniz fiziksel bir etiket geliştirdiği öne sürüldü. Ayrıca 9to5 Mac'e göre Apple, Arkadaşlarımı Bul ve iPhone'umu Bul'u birleştirecek bir uygulama üzerinde de çalışıyor.
Etiketin AirPods kulaklıklarının iOS cihazlar ile eşleştirme deneyimine benzer şekilde çalışacakları ve iPhone'unuza yaklaştığınızda iCloud hesabınıza bağlanacağı belirtiliyor. Bu şekilde söz konusu etiket telefonunuzdan fazla uzaklaştığında bir bildirim alabilirsiniz. Elbette ki bu bildirimleri almadan etiketli bir öğeyi bırakabileceğiniz güvenli bölgeler oluşturmanız da gerekiyor. Bunun yanında kullanıcılara etiket konumlarını arkadaşlarla ve aileyle paylaşma seçeneğinin de sunulacağı belirtiliyor.
Rapora göre, iletişim bilgilerinizi etikette saklamanız da mümkün olacak. Böylece, etiketlenmiş bir öğeyi kayıp olarak belirttiğinizde, herhangi bir Apple cihazı bilgileri okuyabilir ve bu gerçekleştiğinde siz de eşyanız hakkında bildirim alırsınız. Bu, Apple'ın dünya üzerinde bulunan muazzam sayıdaki aktif cihazından yararlanmasının ve etiket teknolojisi alanındaki rekabete ayak uydurabilmesi için akıllıca bir yol.
Bunun yanı sıra, Apple'ın dahili olarak iOS ve macOS'ta (Marzipan uygulaması olarak) bulunabilecek Arkadaşlarımı Bul / iPhone'umu Bul uygulamasını test ettiği söyleniyor. Bildirildiğine göre, WiFi ya da mobil bir ağa bağlı olmasa bile cihazları izlemenize yardımcı olacak olan ve Şebeke Bul ismini taşıyan bir özellik, yeni uygulamada kendine yer bulacak.
Dahası, uygulama üzerinden kişiler birbirlerine konum paylaşma istekleri gönderebilecekler. Bir arkadaşınız konumunuzu sizinle paylaştığı zaman bu bilgiyi kullanarak arkadaşlarınız belirli bir yere vardıklarında veya söz konusu konumdan ayrıldıkları zaman bildirim alabileceksiniz. Cihazları uygulama içinde "kaybolmuş" olarak ayarlama seçeneğine sahip olacak ve onları bulmakta zorlanıyorsanız bir ses çalmalarını sağlayabileceksiniz.
Apple'ın tüm bunları resmi olarak ne zaman açıklayacağı veya ne zaman açıklayacağı belli değil. Teknoloji devi, her yıl iOS ve MacOS üzerinde yaptığı geliştirmeleri Haziran ayında düzenlediği WWDC etkinliğinde (Dünya Çapında Geliştirici Konferansı) duyuruyor, bu nedenle birleşik uygulama hakkında daha fazla bilgiye ulaşmamız ancak Haziran ayında mümkün olabilir. İzleyici uygulaması ve etiketlerin ise Eylül ayında düzenlenmesi beklenilen iPhone tanıtım etkinliğinde ortaya çıkmaları bekleniyor.
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