Apple, Geleceğin Klavyesini Geliştiriyor Olabilir

Apple'ın ortaya çıkan son patenti, klavyeleri nasıl kullanacağımızı sonsuza dek değiştirebilir!

  • Doğan Kürşat Aktaş
Apple, Geleceğin Klavyesini Geliştiriyor Olabilir

Apple'ın hakkında son zamanlarda ortaya çıkan birçok söylenti, Cupertinolu devin sonraki nesil MacBook ürünlerinde kullanılmak üzere bir dokunmatik klavye üzerinde çalıştığını öne sürüyordu. Ancak geçtiğimiz gün ortaya çıkan ve teknoloji devinin yakın zamanda aldığı bir patent, söz konusu yeni klavye teknolojisinin düşünülenden de fazla yenilikçi bir fikrin ürünü olduğunu gösteriyor.

Patent dosyasına göre Apple alışılan dokunmatik bir ekran klavyesi tasarımının peşinde değil. Apple'ın planları, mekanik klavyelerin yüksek tuşlarını dokunmatik ekran teknolojisi ile buluşturmayı vaat ediyor.

Dokunmatik tuşlar, yüzeyi oluşturan cam tabakanın altından haptik geri bildirim sağlayabilecek. Bu sayede Apple, mekanik ve dijital klavyelerin en iyi özelliklerini tek potada eritebilen bir tasarımı sunabilir: Mekanik klavyelerin tuş hissiyatı, sanal klavyelerin kullanım deneyiminde sunabileceği esneklik ile toz ve küçük parçalardan etkilenmeyen bir yapıda buluşarak klavye yapılarında bir devrim getirmeyi vaat ediyor.

Patent, bunun nasıl başarılabileceğini de ele alıyor. Kıvrımlı cam yapılarını içeren yekpare bir panel yapısının ardında bulunan bir haptik motor kümesi, hareketli parçalara sahip olmayan klavye tuşlarının fiziksel klavye tuşlarında basıldığında hissedilen içe göçme hissini vermesini sağlıyor. Patentte alternatif olarak aynı deneyimin kullanıcıya baskı altında az miktarda da olsa şekil değiştiren, daha ince ve yarı esnek bir cam tabakanın kullanımı ile de verilebileceği öngörülüyor.

Elbette ki iki yöntem de yazılım bazlı ve dijital bir klavyeden güç alıyor olacağı için klavye dizilimi ve klavye dili de istenildiği zaman kullanıcı tarafından değiştirilebiliyor olacak. Her zaman olduğu gibi Apple'ın dosyaladığı tüm patentlerin son ürünlere yansımayabileceğini de belirtelim.

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