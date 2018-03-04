Apple, Giyilebilir Piyasasında En Tepede
2017'de artan akıllı saat satışları Apple'ın en büyük rakibini geçmesini sağladı ve birinci sıraya yerleşmesine yardımcı oldu!
- Ali Ruhi Öztürk
Küresel piyasa araştırma şirketi International Data Corporation'dan gelen verilere göre giyilebilir teknoloji piyasası 2017'de dünya çapında %10.3 oranında büyüme yaşadı. Bununla beraber, Apple yeni Apple Watch satışları sayesinde ani bir yükseliş yaşadı. Fitbit ve Xiaomi'yi geçen Apple giyilebilir piyasasında birinci sıraya oturdu.
IDC giyilebilir piyasası takımının yöneticisi Ramon T. Llamas, bu piyasaya ilginin arttığını ve Apple'ın da oluşan talebe göre kendini iyi ayarladığını söyledi. Llamas'a göre Apple, oluşan fırsata kelimenin tam anlamıyla "atladı" ve liderliği eline geçirdi. Bundan sonra Apple'ın yaptığı tasarım tercihleri rekabetin temposunu belirleyecek.
Llamas ayrıca piyasanın %10.3 oranında büyümesinin aslında az olduğunu, bir önceki yıl olan 2016'da bu oranın %27.3 olduğunu söyledi. Bunun sebebi ise bir çok markanın piyasadan çekilmiş olması. Llamas'a göre 2016'da başlayan bu tırmanış işe birlikte piyasaya sürülen giyilebilir akıllı cihazlar, bu yıl ve daha sonrasında gelecek olan cihazların gölgesinde kalacak.
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