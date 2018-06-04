Apple, "Gizli" Laboratuvarda İşlemci Geliştiriyor!
Apple, "gizli" bir laboratuvarda kendi özel işlemcileri üzerinde çalışıyor!
Apple, ilk olarak, geçtiğimiz ay Intel'in Mac yongalarını şirket içi işlemcilerle değiştirmenin ana planı olan Kalamata'yı açıkladı. Operasyonun başlangıçta 2020'de başlaması bekleniyorken, Oregonian, çalışmanın Oregon'daki bir 'gizli' mühendislik laboratuvarında başladığını bildirdi.
Tesiste, görünüşe göre, "iki düzineye yakın" eski Intel çalışanı ve Oregon teknoloji çalışanları bulunuyor. Üçüncü taraf sağlayıcılardan özel yapım CPU'lara geçiş, dahili maliyetleri azaltmaya yardımcı olabilir ve Apple'a üretim süreci boyunca bir bütün olarak daha fazla avantaj sunabilir.
Başlangıçta şirket, bir 'Power Nap' çipi ile Intel'in işlemcilerini arttırmayı düşünmüştü, ancak şimdi uzun bir planın bir parçası gibi görünmekle kalmıyor. İş ilanları Apple'ın tasarım doğrulama uzmanlığı da dahil olmak üzere yönetim kurulunda yetenek aradığını gösteriyor. Laboratuvarın kesin yeri açıklanmadı, ancak projeye aşina olan kaynaklar, bunun Hillsboro ve Beaverton sınırında yer aldığını söylüyor.
H. Hüseyin Öztürk
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