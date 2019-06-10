Apple ID Tüm Uygulamalarda Zorunlu Tutulacak
App Store üzerindeki uygulamaları için Apple'dan onay almak isteyen geliştiriciler, artık bu şartı yerine getirmek zorunda!
- Doğan Kürşat Aktaş
Geçtiğimiz hafta düzenlenen WWDC 2019 açılış konuşması sırasında Apple, iOS 13'ü tanıtırken 'Apple ile Giriş Yap' özelliğini de duyurdu. Apple, App Store uygulamalarının Facebook ve Google gibi sosyal medya ve e-posta hesaplarına dayanan oturum açma yöntemlerine kıyasla gizlilik odaklı bir alternatif sunmayı amaçlıyor.
Apple, güncellemelerini App Store Review Guidelines adlı kitabında yayınladı ve açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Apple ile Giriş Yap" özelliği, bu yaz beta testi için hazır olacaktır. Özellik tüm kullanıcıların kullanımına sunulduğunda, üçüncü taraf oturum açmayı destekleyen uygulamaların kullanıcılarına Apple ID ile giriş yapmayı bir seçenek olarak sunmaları zorunlu olacaktır."
Bu ifadeden anlaşıldığı üzere geliştiriciler Apple'ın oturum açma desteğini uygulamalarında kullanmak istemiyorlarsa bunun için tek seçenekleri Facebook, Google gibi oturum açma seçeneklerini de uygulamalarında bulundurmamaları olacak.
'Apple İle Oturum Aç' özelliği, kullanıcılarına uygulamalarda oturum açarken daha güvenli bir kullanım deneyimi sunmayı amaçlıyor. Apple kullanıcılarının kişisel verilerini üçüncü tarafların yapabileceği gibi üçüncü taraflar ile paylaşmaz ancak varsayılan olarak gizlemeyi tercih ettiğiniz takdirde Apple ID ile oturum açarken sizden e-postanızı paylaşmanız istenebilir. Apple, bu durumda aldığı postaları gerçek adresinize iletecek sahte bir e-posta adresi oluşturarak bu gizlilik sorununu aşmayı planlıyor. Her uygulama kendi sahte e-posta adresine sahip olacağı için söz konusu adreslerden bir tanesini kapatmanız durumunda diğer uygulamalardaki oturumlarınız ile ilgili bir sıkıntı yaşamayacaksınız.
Özellik, bu sonbaharda iOS 13 güncellemesi ile kullanıma sunulacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın