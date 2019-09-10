Apple, İddiaların "Çoğunu" Yalanladı
iPhone tanıtımına bir gün kala ortaya atılan şok iddialara, Apple'dan cevap geldi!
Apple'ın yeni telefonları yarın tanıtılacak ancak firma, tanıtıma sadece bir gün kala işçi haklarıyla ilgili bir tartışmaya dahil oldu.
New York merkezli China Labor Watch'a (CLW) göre Zhengzhou, Çin'de iPhone fabrikasında çalışanların yarısı, geçici çalışanlardı. Bu tesisler Apple'ın üretim ortağı Foxconn tarafından işletiliyor. Tesislerin, Çin'in işçi haklarını çiğnediği iddia ediliyor. Kanunlara göre geçici çalışanların, toplam işgücünün yüzde 10'unu geçmemesi gerekiyor. CLW, Foxconn'un öğrenci ve geçici çalışanlarının fazla mesaiye zorlandığını ve kendilerine sözü verilen ikramiyenin verilmediğini de iddia etti.
Daha da kötüsü, başvuru kotalarına uymayan çalışanların, fazla mesai saatlerini alarak ücretlerini ödedikleri belirtildi. Son olarak tesis yönetiminin yeterli seviyede güvenlik ekipmanı sağlamadığı, işle ilgili yaralanmaları resmi olarak kayda geçirmediği ileri sürüldü.
Apple, yaptığı açıklamada "CLW'nin iddialarının çoğu yanlış" dedi ancak geçici çalışanların "standartları aştığını" itiraf etti. Firma açıklamasında tüm çalışanların ücretlerini aldığını doğruladığını söyledi.
Apple ve Foxconn daha önce de işçi haklarını çiğnemekle suçlanmıştı. Çin işçi kanunları haftada 40 saatten fazla çalışmayı yasaklasa da, 2017'de 3.000 öğrencinin günde 11 saat çalıştığı ortaya çıkmıştı.
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