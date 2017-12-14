Apple iMac Pro'ya Yeni İşlemci: T2 Geliyor
Apple'ın yeni iMac Pro'sunda T2 isimli yeni bir işlemcinin kullanılacağı açıklandı. T1'e benziyor; ama çok daha iyi...
Şirketin en güçlü hepsi bir arada bilgisayarı yeni iMac Pro ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haziran ayında açıklanan yeni iMac Pro, çok yakında piyasada olacak. 8, 10 ve 18 çekirdekli Intel Xeon işlemci seçenekleriyla satın alınabilecek olan yeni iMac Pro, ayrıca T2 yongasını da üzerinde taşıyacak.
Bilindiği gibi Apple'ın ilk T1 yongası, 2016 sonlarında MacBook Pro'da piyasaya çıkmıştı. Touch ID yönetiminden sorumlu olan bu yonga, T2 modelinde özelliklerini de geliştiriyor. Yeni iMac Pro'da Touch ID veya Face ID görmeyeceğiz belki ancak bu işlemciden bu kez güvenlik noktasında fayda sağlanılacak. Apple Pay alışverişerinin güvenliğinden sorumlu olacak olan T2'nin, öte yandan Siri'nin sürekli dinlemede kalması için kullanılacağı söyleniyor.
Neyse ki bunu öğrenmek için çok beklemeyeceğiz. Zira yeni iMac Pro, bugün piyasaya sürülüyor.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın