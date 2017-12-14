Apple iMac Pro'ya Yeni İşlemci: T2 Geliyor

Apple'ın yeni iMac Pro'sunda T2 isimli yeni bir işlemcinin kullanılacağı açıklandı. T1'e benziyor; ama çok daha iyi...

Apple iMac Pro'ya Yeni İşlemci: T2 Geliyor

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