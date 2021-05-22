Apple'dan iOS'a Yeni Bir Özellik Daha: SignTime Nedir, Ne İşe Yarıyor?

Apple, yayınladığı bir basın bülteni ile yeni iOS erişebilirlik özelliklerini duyurdu ve SignTime özelliğini engelli bireylere sundu. Apple'ın SignTime adını verdiği yeni özelliği hareket, görme, işitme ve bilişsel engelli kişiler için tasarlanmış bir teknoloji ve cihazların tamamen işaret dili ile kullanılabilmesine fayda sağlıyor.
Apple, haziranın ilk haftasında WWDC konferansını gerçekleştirecek ve bu konferansta muhtemelen duyurusunu önden yaptığı SignTime hakkında daha fazla bilgi verecek. İşaret dilini anlık olarak çevirebilecek bu özellik sayesinde Apple cihazların fonksiyonlarına işaret dili ile erişim olanağı da tanınmış olacak.
SignTime, 20 Mayıs itibariyle Amerika, İngiltere ve Fransa'da kullanıma sunuldu. İleriki dönemlerde bu özelliğin diğer ülkelere de genişletilmesi bekleniyor.
Apple Watch'a AssistiveTouch
Apple'ın bir diğer duyurusunu yaptığı özellik ise AssistiveTouch. Apple'ın bir "devrim niteliği" olarak duyurduğu bu yeni erişebilirlik özelliği WatchOS için, yani Apple'ın akıllı saatleri için geliyor. AssistiveTouch özelliği ile beraber, kolunuzdaki Apple Watch'u yumruğunuzu sıkarak kontrol edebiliyorsunuz. Mesela ana ekrana dönmek için yumruğunuzu bir kez sıkmanız yeterliyken, gelen bir aramayı cevaplamak için 2 kez sıkmanız gerekiyor.
Apple'ın bu yeni özellikleri WWDC öncesinde cömert bir şekilde duyurması, elinin bir hayli zengin olduğuna da işaret ediyor. Apple'ın WWDC etkinliğinde bunlarla ilgili daha fazla bilgiyi ve daha fazla özelliği duyurmasını bekliyoruz. WWDC konferansı 7 – 11 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.
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