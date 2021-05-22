Apple'dan iOS'a Yeni Bir Özellik Daha: SignTime Nedir, Ne İşe Yarıyor?

Apple, iOS ve Apple Watch için geliştirdiği yeni özellikleri resmi olarak tanıttı. SignTime ve AssistiveTouch özellikleri, iPhone ve Apple Watch sahipleri için fark yaratacak!

  • Ercan Uğurlu
Apple'da iOS'a yeni özellik: SignTime

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