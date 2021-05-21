Dev Teknoloji Fuarı IFA, Yine Koronavirüs'e Kurban Gitti

Dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından biri olan IFA'nın düzenleyicileri, yaptıkları duyuru ile bu yıl etkinliğin planlandığı gibi gerçekleşmeyeceğini bildirdi. Geçtiğimiz yıl IFA, etkinliğin COVID-19 salgınına rağmen düzenlenebilmesi için "yenilikçi bir konsept" benimsemişti. Bu konsept ile etkinlik dört ayrı parçaya bölünüyor ve her gün en fazla 1.000 ziyaretçi kabul ediliyordu. Düzenleyiciler, normal koşullar altında fiziksel bir olay gerçekleştirebileceklerini umuyorlardı, ancak artan güvenlik endişeleri nedeniyle bu artık mümkün görünmüyor.
Etkinliğin iptal edilmesinin ana nedenleri, yeni COVID-19 mutasyonlarının hızla ortaya çıkması ve "aşılama programlarının tüm dünyada yaygınlaştırılma hızına ilişkin belirsizlikler" olarak belirtiliyor. Diğer bir etken ise, IFA'nın gerçekleştiği sergi alanı Messe Berlin'in, alanın bir kısmını bir aşı merkezine ve bir acil hastane tesisine ayırmış olması. Gfu Consumer & Home Electronics GmbH Denetim Kurulu Başkanı Kai Hillebrandt şunları söylüyor: "Şu anda çok fazla belirsizlik var. Bu nedenle, şu anda herhangi birinin herhangi bir ticaret fuarına katılımını sorumlu bir şekilde planlaması neredeyse imkansız hale geldi."
Bu arada, tipik olarak Barselona'da gerçekleşen bu yılın MWC fuarı, katılımcılardan etkinliğe My MWC akıllı telefon uygulamasını kullanarak girmelerini isteyecek ve sadece yakın zamanda COVID-19 için test edilmiş olan katılımcıların katılmasına izin verecek olan "çok katmanlı" bir plan kapsamında olacak.
Düzenleyicilerin, IFA'nın önümüzdeki yıl Eylül ayında Berlin fuar alanlarında yapılacak tam ölçekli bir canlı etkinliğe dönebileceğini umuyorlar.
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