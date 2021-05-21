Dev Teknoloji Fuarı IFA, Yine Koronavirüs'e Kurban Gitti

Teknoloji dünyasının heyecanla beklediği IFA etkinliği, geçtiğimiz yılın farklı konseptinin ardından, bu yıl da Koronavirüs'e kurban gitti. Açıklamaya göre IFA, 2022 yılına ertelendi.

  • Levent Öztürk
IFA 2021 hayali de suya düştü
IFA

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