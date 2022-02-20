Apple, iPhone 14 ile Bugüne dek Görülen En Fazla RAM'li iPhone'u Sunabilir

iPhone'ların Android rakipleri kadar fazla RAM'e sahip olduklarına pek rastlamıyoruz. iOS'un genel olarak Android'den daha az belleğe ihtiyaç duyan bir işletim sistemi olmasından dolayı bu durum normal olsa da, bazen Apple'ın akıllı telefonlarının daha zorlu görevler için ekstra güce sahip olması fena olmayacaktır. Neyse ki Apple, görünene göre iPhone 14 ile bu durumu değiştirebilir.
Kore sosyal medya ağındaki güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Naver, iPhone 14 Pro'nun 8 GB RAM'e sahip olacağını söylüyor ve bu da daha önce duyulan başka bir söylentiyi destekliyor.
Daha önce, iPhone'lar kullanım amaçları için yeterli olan 6 GB RAM ile zirveye ulaşmıştı ve hatta fotoğraf düzenleme ve oyun oynama için bile genellikle oldukça başarılıydılar. Android telefonlar ise bazen 18 GB RAM'e kadar çıkıyor.
Ancak, bazı söylentilerin tüm iPhone 14 modellerinin 6GB RAM ile sunulacağını söylemesinden dolayı bu habere halen şüphe ile yaklaşmakta fayda var.
Temel olarak bir akıllı telefon üzerinde RAM, herhangi bir zamanda hangi görevleri yaptığınızı ele alan herhangi bir teknoloji aygıtının kısa süreli belleğidir. RAM belirli bir seviyeye kadar faydalıdır, ancak bir akıllı telefonda bir oyun konsolu veya bilgisayar kadar RAM gerektiren herhangi bir süper yoğun işlem yapıyor olmanız, genel olarak pek olası değil.
Video - görüntü düzenleme ve oyun oynama bir akıllı telefondaki en zorlu görevlerden bazıları olsa da, tüm bu görevler için 8 GB RAM kesinlikle yeterli olacaktır.
Eğer Apple iPhone 14 Pro'nun RAM'ini arttırmaya karar verse de, bu konuda bir açıklama yapmayacağını tahmin edebiliriz. iPhone lansmanında Apple, yeni değişikliklerin ve özelliklerin yanı sıra göz alıcı özelliklerin çoğunu ayrıntılarıyla açıklıyor, ancak ayrıntılı olarak açıklamadığı şeyler de var. Örneğin, şirket yeni iPhone'lar için pil kapasitesini neredeyse hiçbir zaman duyurmuyor ve bunu öğrenmek için iPhone'ları parçalarına ayıran iFixit'i bekliyoruz. Benzer bir şekilde Apple, RAM'leri de genel olarak açıklamıyor.
Bu nedenle, Pro ve Pro Max'in 8 GB RAM'e sahip olup olmadığını öğrenmek için iPhone 14'ün piyasaya sürülmesinden sonra bir süre daha beklememiz gerekebilir..
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