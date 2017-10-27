Apple, iPhone 7'nin Satışını Durdurdu!
Apple, iPhone 8 ve 8 Plus satışını arttırmak için iPhone 7 satışını durdurma kararı almış olabilir!
Apple, iPhone 8'lerin satışa çıkmasıyla beraber iPhone 7'lerin fiyatını düşürmüş ve böylece iPhone 7 satışlarının artmasına sebep olmuştu. Hatta öyle ki, bu ay başına ait veriler, iPhone 7'nin rekor seviyede satış oranlarına ulaştığını gösteriyor. Her ne kadar bu işten Apple kar etmeyi sürdürse de, bir bakıma da rahatsız. O nedenle tedbiri elden bırakmıyor ve iPhone 8 ile iPhone 8 Plus modellerinin satışını nasıl arttırabileceği konusunda farklı pazarlama taktikleri uyguluyorlar.
Çareyi 256 GB'lık iPhone 7 modelini stoklardan kaldırmakta bulan Apple, böylece 256 GB kapasiteli bir iPhone isteyen kullanıcıları, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modeline yönlendirebilecek. 256 GB'lık iPhone X için ise bir süre daha beklemek gerekecek.
Bakalım bu hamle, Apple'ın iPhone 8 ve 8 Plus modellerinin satışını arttırabilmesine yardımcı olabilecek mi. Zira kullanıcılar her ne kadar 256 GB'lık iPhone 7'yi Apple'ın resmi satış kanalından edinemiyorlarsa da, isteyen kullanıcılar yine iPhone 7 (256 GB) modelini üçüncü parti mağazalardan bulabiliyorlar.
Ercan Uğurlu
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Bunun amacı nedir? :D