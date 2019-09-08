Apple, iPhone İçin Ekran İçi Parmak İzini Test Ediyor
Apple'ın iPhone'larına parmak izi okuma teknolojisi ne zaman geri dönecek? Bu iddia, Apple hayranlarını heyecanlandıracak!
Apple, yeni telefonlarını birkaç gün sonra tanıtacak, ancak firma iki sonraki iPhone'unu doğal olarak planlamaya başlamış durumda. Yeni bir rapor, Apple'ın ekran içi parmak izi teknolojisi üzerinde çalıştığını söylüyor.
Bloomberg'in kaynaklarına göre ekran içi parmak izi algılama teknolojisi, hem Apple içerisinde, hem de Apple'ın denizaşırı sağlayıcılarında test ediliyor. Bununla birlikte rapor, bu teknolojinin iPhone'lara gelmesinin 2021'i bulabileceğini söylüyor.
Geçen sene önemli bir yenilik olarak kabul edilen ekran içi parmak izi tarayıcıları, bugün birçok üretici tarafından kullanılıyor. Samsung, Huawei, Oppo, OnePlus ve Xioami, bu teknolojiyi kullanan üreticilerden bazıları.
iPhone ise her zaman olduğu gibi yenilikleri zamanla telefonuna eklemeyi tercih ediyor. Parmak izi tarayıcısı iPhone'un ekranına eklendiğinde, öndeki çentiğin boyutu küçülebilir veya çentik tamamen ortadan kalkabilir. Bununla birlikte Apple'ın Face ID'yi kullanmayı sürdüreceğini söyleyen raporlar da var.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın