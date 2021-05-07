Apple, iPhone ve iPad'de Ekran Karartmayı Deneyecek

Bazı kurumsal dizüstü bilgisayarlarda gördüğümüz bir özellik olan ekran gizleme önümüzdeki dönemde Apple tarafından iPhone ve iPad'lerine de uyarlanabilir. Bu konu hakkında önemli bir iddia geldi.
Apple Insider tarafından tespit edilen bir patent örneğine göre Apple, şu an iPhone ve iPad için ekranı gizleme özelliği üzerinde çalışıyor. Patente göre iPhone kullanıcıları ekranın hangi bölümünün gizlenebileceğini belirleyebilecek. Böylece yandan bakan birisi iPhone ve iPad'in ekranını göremeyecek.
Ekranın karaltılabileceği ya da ekrandaki metinlerin şifrelenebileceği şekillerinde ifadeler yer alırken, Apple'ın bu yollardan hangisini takip edeceğini kestirmek elbette şimdilik güç. Belki de bunu kullanıcıya bir seçenek olarak bırakacak. Ekrana karşıdan bakan kullanıcı ise herhangi bir sorun olmadan ekranı ve görüntülenenleri net şekilde görebilecek.
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