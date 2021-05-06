İnternette Sıklıkla Karşımıza Çıkan Lorem Ipsum Nedir? Lorem Ipsum Ne Demek

Eğer uzun süredir bilgisayar kullanan biryseniz ya da internette çok fazla geziniyorsanız, büyük olasılıkla "lorem ipsum" metnini görmüşsünüzdür. Bu metin, genellikle WordPress temalarında ve grafik tasarım materyallerinde karşımıza çıkar.
"Lorem ipsum dolor sit amet" şeklinde başlayan bu metin ilk bakışta saçma gibi görünüyor, öyleyse neden bu kadar yaygın? Bu yazımızda lorem ipsum metninin ne için kullanıldığına ve lorem ipsum'un ne anlama geldiğine göz atacağız.
Lorem Ipsum Nedir?
Lorem ipsum, yaygın olarak kullanılan bir yer tutucu metne verilen isimdir. Dolgu veya sahte metin olarak da bilinen bu tip yer tutucu metinler, aslında anlamlı bir şey söylemeden bir alanı doldurmaya yarayan metinlerdir. Esasen saçma bir metindir, ancak nihai üründe gerçek kelimelerin nasıl görüneceği konusunda fikir verir.
Aşina değilseniz, lorem ipsum metninin en yaygın biçimi şudur:
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Lorem Ipsum Neden Kullanılır?
Bir tasarımcının İngilizce veya kendi ana dilinde birkaç paragraf yerine neden lorem ipsum metnini kullanmayı seçtiğini merak edebilirsiniz. Neden eski bir kitaptan veya başka bir şeyden bir sayfayı kopyalayıp yapıştırmıyorsunuz?
Lorem ipsum metninin kullanılmasının ana nedeni, insanların asıl kouya odaklanmasını engellemesidir. Birisi bir şablon oluşturduğunda ve bununla ilgili geri bildirim istediğinde, onu gözden geçiren kişilerin metnin ne söylediğine bakarak dikkatinin dağılmasını istemezler.
Ek olarak, lorem ipsum gerçek bir metne çok benzer. Aynı birkaç kelimeyi kopyalayıp yapıştırmak, harflerin eşit olmayan bir şekilde dağılmasına neden olur. Lorem ipsum metni ile, neredeyse gerçek kopya ile yazı tipi ve sayfa düzeninin nasıl göründüğüne odaklanabilirsiniz.
Bu anlamda, "Hızlı kahverengi tilki tembel köpeğin üzerinden atlar" cümlesine benziyor. Windows, alfabenin tüm harflerini kullandığı için yazı tiplerini önizlerken bunu kullanır.
Lorem Ipsum Nereden Geldi?
Lorem ipsum metni anlamsız gibi görünse de, aslında gerçek bir Latin çalışmasına dayanmaktadır. Cicero'nun etiğe bir bakış niteliğindeki MÖ 45 çalışmasından "De finibus bonorum et malorum" (İngilizce'de "İyinin ve kötünün uçlarında") eserinden geliyor. Lorem ipsum metni 1.10.32 ve 1.10.33 bölümlerinden alınmıştır.
Bununla birlikte, bugün kullandığımız yaygın lorem ipsum metni tam olarak anlamlı bir Latince değildir. Cicero'nun çalışmasıyla karşılaştırıldığında, lorem ipsum metni anlamsızdır. Onu ilk biçiminden uzak kılan sözcükler eklenmiştir veya anlamlı kılan bazı kelimeler kaldırılmıştır.
Dr. Richard McClintock, klasik edebiyatta nadir bulunan Latince "consectetur" sözcüğünü ararken metnin kaynağını keşfeden isim olarak biliniyor. Araştırması, aslen Cicero'nun çalışmasını ortaya çıkardı.
Ancak, bugün karşımıza çıkan metin kelimelerin karmaşası haline gelmiş durumda. Bu değişiklikleri metinde kimin veya tam olarak ne zaman yaptığı bilinmiyor.
Lorem Ipsum Ne Anlama Geliyor?
Yukarıda da söylediğimiz gibi, lorem ipsum metnini başka bir dile çevirmek kolay değil, zira gerçekten mantıklı hiçbir şeye benzemiyor. Standart lorem ipsum metni gerçek bir çalışmanın parçalanmış bir versiyonu olduğundan, onu gerçekten tercüme edemezsiniz.
Lorem ipsum metninin başlangıcının geldiği asıl Latince cümle aşağıdaki gibi:
"Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit..."
Bu cümle ise şu anlama geliyor:
"Acının kendisini seven, onu arayan ve ona sahip olmak isteyen kimse yoktur, çünkü acıdır..."
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