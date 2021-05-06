İnternette Sıklıkla Karşımıza Çıkan Lorem Ipsum Nedir? Lorem Ipsum Ne Demek

İnternette sıklıkla karşımıza çıkan ve aslında bir "yer tutucu metin" olan Loren Ipsum metni tam olarak nedir? Lorem Ipsum ne anlama geliyor; neden kullanılıyor? İşte Lorem Ipsum hakkında bilmeniz gereken her şey.

Lorem Ipsum Nedir? Lorem Ipsum Ne Demek?

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İnternette Sıklıkla Karşımıza Çıkan Lorem Ipsum Nedir? Lorem Ipsum Ne Demek
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