Apple, Kablosuz Kulaklıkları AirPods'un Üçüncü Neslini Resmi Olarak Tanıttı

Apple, bu akşam düzenlenen etkinliğinde gerçek kablosuz kulakiçi kulaklıklarının, yani Airpods'un üçüncü neslini resmi olarak tanıttı. Üçüncü nesil kulaklıklar uzun zamandır bekleniyordu ve artık eskiyen AirPods serisine mütevazı iyileştirmeler getiriyor.
Şirket, gövdenin uzunluğunu azaltarak tasarımı daha az rahatsız edici hale getirmiş. Ayrıca kulağa giren kısmın tasarımı da daha iyi oturmalarına yardımcı olacak şekilde geliştirilmiş. Kısaltılan gövde, üçüncü nesle AirPods Pro'da bulunanlara benzer işlevsellikler ekliyor.
Özellikler açısından Apple, geliştirilmiş ses kalitesi için yeni özel sürücüler ve yüksek dinamik aralıklı bir amplifikatör eklemiş. Yeni AirPods, Apple'ın "üç boyutlu sinematik deneyimini" de destekliyor. Ayrıca kullanıcılara Dolby Atmos ile uzamsal sesi de getiriyor.
Diğer özellikler arasında AAC-ELD codec bileşeni desteği, rüzgar gürültüsüne karşı direnci artıran mikrofonlar için bir ağ, kulaklıklar kulaktan çıkarıldığında sesi otomatik olarak duraklatmak için bir cilt algılama sensörü, hüzmeleme mikrofonları, IPX4 su geçirmezlik derecesi ve daha fazlası...
Apple ayrıca, 5 dakikalık şarjın, bir saatlik dinleme için yeterli olacağını, taşıma kutusunu kullanarak 30 saatlik bir kombine kullanım sağlanabileceğini söylüyor. Kasanın kendisi kablosuz şarj ve şık bir ek olan MagSafe desteği ile birlikte geliyor. Cihaz ayrıca diğer cihazlarla sorunsuz bir şekilde eşleştirmek için tek dokunuşla kurulum sağlayabiliyor ve cihazlar arasında akış için ses paylaşımını destekliyor.
Üçüncü Nesil AirPods Fiyatı Ne Kadar?
Üçüncü nesil AirPods 179 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. İkinci neslin fiyatı ise 129 dolar seviyesine iniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın