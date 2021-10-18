Apple, Kablosuz Kulaklıkları AirPods'un Üçüncü Neslini Resmi Olarak Tanıttı

Apple, uzun zamandır beklenen üçüncü nesil AirPods'u nihayet tanıttı. Üçüncü nesil AirPods özellikleri ve fiyatı haberimizde...

İşte Üçüncü Nesil AirPods Özellikleri ve Fiyatı

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