Apple, Katlanan Bir iPhone Hayal Ediyor

Apple'ın yeni ortaya çıkan patenti, firmanın katlanan iPhone planlarından ipuçları veriyor olabilir!

Apple, Katlanan Bir iPhone Hayal Ediyor

Apple, katlatan telefon çılgınlığında kendine yer açmak istiyor olabilir. Firmanın yeni patenti, Samsung Galaxy Z Flip ve Motorola Razr gibi tanıtımı beklenen telefonlara benzer bir "esnek ekran" tasarımı gösteriyor.

Salı günü ABD Patent Ofisi'nin yayınladığı, başvurusu Apple tarafından yapılan patentte "esnek ekranlı ve menteşeli elektronik cihazların" tanımı yapılıyor. Patentin özeti, bir menteşe mekanizmasıyla katlanıp açılabilen katlanan ekrandan ve katlandığında arada yeterince boşluk kalmasından bahsediyor.

Patentin gelecekte bir Apple cihazına dönüşüp dönüşmeyeceği bilinmiyor. Firma, benzer bir katlanan telefon patentini şubat ayında da almıştı. Analistlere göre katlanan iPad, 2021'de gelecek ancak firmadan bu yönde gelen herhangi bir ipucu, henüz yok.

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