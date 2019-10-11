Apple, Kendi Mağazasında Xbox One Kolu Satıyor!
İlginç gelişme: Apple, kendi online mağazasında kimsenin beklemediği bir cihazı satmaya başlıyor!
- Levent Öztürk
Apple, WWDC 2019 sırasında tvOS 13'ün, Apple Arcade için DualShock ve Xbox kablosuz kontrol kollarını destekleyeceğini duyurmuştu. Şimdi ise biraz daha ilginç bir karar ile Apple, Xbox One Kablosuz Kontrol Kolunu kendi online mağazasına ekledi ve artık bu kolu direkt olarak Cupertinolu firmadan almanız mümkün.
Şu anda kolu gerçekten almak mümkün değil gibi gözüküyor ve tercih ettiğiniz rengi de seçemiyorsunuz ancak tanımlama ve özelliklerini görebiliyorsunuz. Gösterilen kol bildiğimiz standart Bluetoothlu Xbox One Kablosuz Kontrol Kolu ve Apple'ın sitesinde söylendiğine göre iOS 13, iPadOS 13 ve tvOS 13 ile çalışabilecek. İlginç bir şekilde bu listede macOS'tan bahsedilmiyor ve Apple, Xbox One'ın kendisinden de bahsetmiyor.
Apple'ın neden Xbox Kablosuz Kontrol Kolu satmak istediği veya kimin bu kolu almak için Apple'ı tercih edeceği ise bilinmiyor. Bu ürünü Microsoft Store üzerinde, farklı renk seçenekleriyle almak mümkün. Ayrıca Apple, Sony'nin DualShock kontrol kolunun neden siteye eklenmediği de merak ediliyor.
Eğer bu ürünü Apple'dan satın almak istiyorsanız, firmanın ürünü sepete eklemenize izin vermesi için bir süre daha beklemeniz gerekebilir. Bu arada Apple'ın sitesinde tercih edilebilecek başka kontrol kolları da bulunuyor.
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