Apple'dan Klavye Aydınlatması İçin "Kumaş" Patenti

Apple'ın iPad için hazırladığı bir sonraki Smart Keyboard'u şu ankinden biraz daha özelleştirilmiş şekilde karşımıza çıkabilir. Tabletlerin dizüstü bilgisayar formunda tercih edilmeye başlandığını fark eden Apple, sonraki modelinde klavyesini biraz daha kullanılabilir kılmaya çalışacak gibi görünüyor.
Şirket, Smart Keyboard'u için yeni bir patent dosyası doldurmuş. Bu patent örneğine göre Smart Keyboard'a arka aydınlatma düşüncesinde olan Apple, böylece klavyenin gece de rahat kullanılabilmesini ve bu yeni yapısıyla dizüstü bilgisayar platformuna yakın bir deneyim sunmasını amaçlıyor. Fakat patentte ilginç bir şey var.
Apple, bu ışıklandırmayı bildiğimiz sıradan LED'ler yoluyla yapmayacak. Patentte, "termal olarak baskılı ışık yayan bölgelere sahip kumaş öğeleri" olarak geçen ifade, şirketin ışıklandırma için oldukça farklı bir yol izleyeceğini gösteriyor. Bunun nasıl olacağını şimdiden tahmin etmek ise biraz güç.
Elbette Apple'ın tüm patent haberlerinde olduğu gibi bu örneğe de biraz ılımlı yaklaşmak lazım. Zira bu patentin gerçekleştiğini hiç göremeyebiliriz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın