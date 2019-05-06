Apple: Mac Satışlarındaki Düşüşün Sorumlusu Intel
Apple, son zamanlarda düşüş yaşayan Mac bilgisayar satışlarının sorumlusunu buldu!
- Doğan Kürşat Aktaş
Apple, Mac bilgisayar satışlarındaki dalgalanmalar nedeniyle Intel'i suçluyor. Tim Cook ve çalışma arkadaşları, söylentilere göre yonga devi hakkında alabilecekleri bazı ciddi kararları masaya yatırmış durumda.
Forbes'in belirttiği gibi, Apple'ın en son finansal sonuçlarına ilişkin notlara bakıldığında (mali yılın ikinci çeyreğinde, Mart ayının sonuna kadar sürecek şekilde), Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Luca Maestri'nin "Mac'in geleceği hakkında söylemem gerekenler var. Mac üzerinden elde ettiğimiz gelir bir önceki yılın rakamı olan 5.8 milyar dolar ile karşılaştırıldığında 5.5 milyar seviyesinde ve bu düşüş, temelde bazı popüler modellerde bulunan işlemci kısıtlamaları nedeniyle azaldı." ifadelerini kullanıyor.
CEO Tim Cook, "Genel olarak Mac üretim sürecinde, Mart ayının dahil olduğu çeyrek içerisinde işlemci departmanında bazı tedarik sorunları ile karşılaştık ve bu durum Mac satışları üzerinden elde edilen gelirde geçen yıla göre yüzde 5'lik bir azalmaya yol açtı. Ancak Mac gelirimizin bu kısıtlamalar olmadan geçen yıla kıyasla artacağına inanıyoruz. Ortaya çıkan bu zorluğun 3. çeyrek sonuçlarımız üzerinde önemli bir etkisi olacağına inanmıyoruz." diyor.
Bunun anlamı, bu yonga tedarik sorunlarının, bu yılki MacBook güncellemeleri hakkında henüz bir şey duymadığımız ve bunun için donanıma yönelik olası gecikmelerin buna bağlı olabileceği.
Bu konuda Apple içinden bir kaynağı olduğunu ileri süren John Gruber, bu konuda Apple'dan elde ettiği haberleri paylaştı. Firmanın yeni MacBook Air'in piyasaya sürmesinin neden bu kadar uzun sürdüğünü soran Gruber'e Apple'daki kaynağından gelen cevap, tek kelime ve basitçe 'Intel' idi.
Intel'in mevcut nesil işlemcilerinin üretim sıkıntılarını ve stok kıtlıklarının bilgisayar satıcıları açısından büyük oyuncular için geniş bir etkisi olduğu açık. Çoğu üretici, endüstrinin talep ettiği yeni bilgisayar modelleri için eski Intel CPU'ları makinelerinde kullanmak (ya da gerçekten AMD'ye geçmek) durumunda kalıyor.
Bu noktada Apple'ın kendi ARM mimarisi tabanlı işlemcilerini üretmesi büyük bir değişiklik olabilir. Bu, elbette kolay bir iş değil ancak Apple bu sayede tedarik zincirinin kontrolünü geri almakla kalmayıp Intel'i denklemden kaldırmak suretiyle Mac'lerde elde edilen kârı da arttırarak ileriye dönük bir takım avantajlar sağlayacak.
Apple'ın bu durumda sağlayacağı bir diğer avantaj ise benzer ARM CPU'lar tarafından desteklenen tüm cihazlar (Mac'ler, iPhone'lar ve iPad'ler) için geliştirilecek olan uygulamaların tüm bu donanım konfigürasyonlarında daha kolay ve entegre olmuş bir şekilde çalışması olacak.
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