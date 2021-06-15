Apple, Maskeleri Hayatımızdan Çıkartmak İçin İlk Adımı Attı

Apple, aşılı müşteriler için maskesiz ziyaretin kapısını açıyor gibi görünüyor. Bloomberg'in haberine göre COVID-19 aşısı olan ABD vatandaşları Apple mağazalarını maskesiz olarak ziyaret edebilecekler.
Bloomberg'ün haberine göre şirket maske konusundaki yeni politika hakkında perakende çalışanlarını bilgilendirmeye başlamış. Bu değişikliğin bu hafta yürürlüğe girebileceği söylenirken, böylece ABD'nin artık yavaş yavaş maskesiz döneme geçiş yaptığını söyleyebiliriz.
Apple, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için mağazalarını kapatan ilk büyük perakende zincilerinden biriydi. Şirket, geçtiğimiz mart ayında ise tüm mağazalarını yeniden açarak maske zorunluluğu getirmiş ve düşük kapasitede faaliyet göstermişti. Ayrıca mağazalarını ziyaret edenlere kapıda ateş kontrolü uygulamasını da yürürlüğe sokmuştu. Şimdi ise Apple'da yavaş yavaş eski günlere geri dönülüyor gibi görünüyor.
Apple'dan bu konuda henüz resmi bir açıklama yok. Ancak şirketin çok gecikmeden bir açıklamada bulunması bekleniyor.
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