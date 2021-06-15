Apple, Maskeleri Hayatımızdan Çıkartmak İçin İlk Adımı Attı

Apple, COVID-19 salgını ile hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan maskeyi yavaş yavaş hayatımızdan çıkarmaya hazırlanıyor: COVID-19 aşısı olanlar; ABD'deki Apple mağazalarını maskesiz ziyaret edebilecekler!