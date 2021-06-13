Apple, Bilgisayar Satışlarında Uzun Zamandır Oturduğu Tahtı HP'ye Kaptırdı

Apple'ın yeni Macbook serisi iyi satıyor gibi görünse de Chromebook ve Windows laptoplara karşı işler o kadar da iyi değil. Artık ABD'nin en büyük PC satıcısı da Apple değil!

Apple Uzun Zamandır Oturduğu Tahtı HP'ye Kaptırdı

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