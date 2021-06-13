Apple, Bilgisayar Satışlarında Uzun Zamandır Oturduğu Tahtı HP'ye Kaptırdı

Son dönemlerde ABD'de Apple Mac satışlarının güçlü bir şekilde arttığı bir gerçek, ancak diğer PC üreticileri de satışlarını çok daha güçlü bir biçimde artırmış durumda. ABD'de ilk çeyrek satış rakamlarını detaylandıran yeni bir rapor, Apple'ın en iyi satıcı konumunu kaybettiğini gösteriyor.
Canalys'in raporu, ABD'de 2021 yılının ilk çeyreği için PC satışlarını (masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar ve tabletler) detaylandırıyor. Pandemi nedeniyle evden çalışmanın artması, bilgisayar donanımına olan talebi oldukça artırdı ve bilgisayar firmaları da bu sayede satışlarını büyük ölçüde yükseltti. ABD'de pazar geçtiğimiz yıla göre yüzde 73 büyüdü, laptop özelinde ise büyüme göz kamaştırıcı: Yüzde 131 olarak gerçekleşti.
Apple bu pazardan epey bir pay almış görünüyor. Satışlarının geçtiğimiz yıla göre yüzde 35,7 artmış olduğu görülüyor. Ancak bu artış bile firmanın ABD'nin bir numaralı bilgisayar markası olma pozisyonunu kaybetmesini engelleyemedi.
Apple'ın pazar payı düşüşünün ana nedeni, çok büyük bir patlama gösteren Chromebook'un gücü ve Windows makinelerinin de satışlarının artması. Şu anda ABD'nin en çok satan bilgisayar markası HP. Yıllık büyümenin yüzde 112 olarak gerçekleştiği firma hem laptop hem Chromebook'lar ile pazarda yer aldığı için Apple'ı birincilikten indirmeyi başarmış görünüyor. İkiliyi sıralamada Lenovo ve Samsung takip ediyor.
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