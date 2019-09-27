Apple Music Sonunda Beklenen Desteğe Kavuşuyor!
Apple Music'in Android uygulaması, çok geç kalmış olsa da, uzun zamandır beklenen bu desteğe kavuşuyor!
Apple Music, geçen dört senenin sonunda Google Chromecast desteğini Android uygulamasına ekledi. Bu sayede Android'de Apple Music kullananlar, telefondaki müziği Chromecast destekli televizyona veya Android TV'ye aktarabilecekler.
Android, 2015'te açılan Apple Music için öncelikli olmadı ve sadece birkaç önemli güncelleme aldı. Apple'ın kendi platformu olmadığından bu şaşırtıcı değil, ancak firma müzik hizmetini genişletmek için diğer platformları da önemsemek zorunda.
Yeni işlevi kullanabilmek için Android 5.0 veya üzerini kullanan bir telefona veya bir Chromebook'a, uyumlu bir Chromecast cihazına veya Chromecast uyumlu Google Home veya Google Home Mini gibi bir cihaza ihtiyacınız var. Bunların yanında Android'li telefonunuzun Chromecast ile aynı Wi-Fi ağına bağlı olması gerekiyor.
Bunun ardından Apple Music uygulamasındayken "Yansıt" (Cast) simgesine dokunmanız yeterli oluyor. Yeni simgeyi görmüyorsanız, Apple Music uygulamasını güncellediğinizden emin olun.
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