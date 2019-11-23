Apple, "Müşteri Yorumlarını" Kaldırdı

Apple'ın internet mağazasından herhangi bir ürün satın alırken normalde başkalarının ürün hakkındaki yorumlarını görebilirsiniz. Ancak firma, bu işlevi kaldırıyor olabilir.
Apple Store'daki ürünlerdeki "Puanlar ve İncelemeler" bölümünün en azından ABD, İngiltere ve Avustralya'da artık görünmediği fark edildi. Hafta sonunda yaşanan değişikliğin nedeni tam olarak bilinmiyor. Firmanın yorumları kaldırmasının nedeni, bu bölümün az kullanılması ve bakımının maliyetine değmemesi olabilir. Bir başka neden ise bazı ürünlere gelen olumsuz yorumları gizlemek olabilir. Örneğin Lightning'ten 3.5mm kulaklık jakına dönüştürücü, 735 tek yıldızlı yoruma sahipti ve çoğu kullanıcı, iPhone'un kulaklık girişinin kaldırılmasından şikayetçiydi.
Son olarak değişikliğin geçici olma ihtimali de var. Firma, kullanıcı yorumlarıyla ilgili bir değişikliği yürürlüğe koymak üzere olabilir ve bu sırada yorum bölümünü geçici olarak gizlemiş olabilir. Gerçek nedeni anlamak için şimdilik beklemekten başka çözüm yok gibi görünüyor.
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