Apple, OLED'e Geçmek İçin Neden Bu Kadar Bekledi?

Samsung'un amiral gemisi telefonları 2010'dan bu yana OLED ekranla gelirken Apple, neden senelerdir LCD'de diretti? İşte cevaplar...

Apple, OLED'e Geçmek İçin Neden Bu Kadar Bekledi?

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