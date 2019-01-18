Apple Qualcomm'dan 1 Milyar Dolar Teşvik İstedi
Apple'ın modem tedariği için Qualcomm'dan eşi benzeri görülmemiş bir istekte bulunduğu ortaya çıktı
- Doğan Kürşat Aktaş
Apple ile Qualcomm arasında süregelen davada Qualcomm CEO'su Steve Mollenkopf, Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose'de bulunan bir federal mahkemede ifade verdi. Mollenkopf'un ifadesine göre Apple, Qualcomm'dan iPhone ürünlerinde kullanılmak üzere modem tedarik etmesi için 1 milyar dolarlık bir "teşvik ücreti" istedi. Bu ödeme, Apple'ın Infineon Technologies'i bırakarak başka tedarikçiye geçme sürecinde karşılaşacağı teknik maliyetleri karşılamasında kolaylık sağlayacaktı.
Mollenkopf, buna ek olarak Apple'ın ne kadar sayıda modem çipi sipariş edeceği konusunda bir güvence vermediğini ve teşvik ücretlerinin piyasada yaygın olarak başvurulan bir uygulama olmasına karşın Apple'ın istediği rakamın normal olmadığını belirtti. Bu, Qualcomm'un Apple ile tedarik edilecek olan modemlerin yeterince satılacağından emin olabilmek adına bir anlaşmayı ön koşul olarak sunmasına neden oldu.
Qualcomm, 2011 yılından bu yana Apple ürünlerinde bulunan modemlerin tek tedarikçisi durumunda ve bunun karşılığında Qualcomm, tedarik ettiği ürünlerde Apple için indirim uyguluyor. İndirimin oranının boyutu açık olmasa da Apple'ın anlaşma şartlarını bozarak başka tedarikçi arayışına çıkması, Qualcomm'un anlaşma kapsamında uyguladığı indirimi sona erdirmesine neden oldu. Bu ise, Apple için Qualcomm'un çiplerinin diğer tedarikçilerle birlikte çalışılması durumunda oldukça pahalı olacağı anlamına geliyor.
Apple'ın tedarik zinciri sorumlusu Tony Blevins ise daha önce verdiği bir ifadede "Qualcomm'un Apple için başka tedarikçilerle çalışmayı bir seçenek olmaktan çıkarmak adına elinden geleni yaptığını" belirterek anlaşma kapsamındaki indirimlerin oranının çok yüksek olduğunu belirtmişti.
Tekelcilik karşıtı kurul yetkilileri, Qualcomm'un Apple'a sunduğu bu anlaşmanın rekabet karşıtı nitelikte olduğunu ve Qulacomm'un bu anlaşmayı Intel gibi diğer rakiplerini tamamen rekabetten alıkoymak adına düzenlediğini belirtiyor.
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