Apple'dan RED Serisine Ait iPhone ve Watch Modelleri İçin COVID-19 Kararı

Apple, RED serisine ait iPhone veya Watch ürünlerini satın alanlar, COVID-19 ile mücadeleye önemli bir bağış yapmış olacak. Apple'dan yapacağınız diğer alışverişlerde de COVID-19 mücadelesine katkı sağlamak mümkün.

Apple'dan COVID-19 desteği

Apple web sitesine girdiğinizde, zaman zaman bol miktarda kırmızı renkle karşılaşmanız mümkün. Teknoloji devi, Red (Kırmızı) serisindeki ürünlerini öne çıkarıyor ve kar amacı gütmeyen Global Fund ile gerçekleştirdiği iş birliğini artırıyor. Yapılan son açıklamaya göre Apple, 30 Haziran 2021'e kadar bu serinin tüm karını, kurumun COVID-19 ile mücadele birimine aktaracak. Buna ek olarak 7 Aralıktan itibaren Apple Pay ve Apple App Store veya bir Apple dükkanından yapılan tüm alışverişlerde kuruma 1 dolar bağış yapılacak.

Red serisinde şu an için iPhone 12, iPhone 12 Mini ve Apple Watch Series 6 bulunuyor. Tüm ürünlerde kırmızı renk baskın karakter olarak öne çıkıyor. Apple, Red ile 2006'dan beri iş birliği yürütüyor. İlk önce Afrika'daki HIV/AIDS vakaları ile mücadeleyi desteklemişti. Bu yıl bu fonlar COVID-19 yardım çalışmalarına yönlendirildi.

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