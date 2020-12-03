Apple'dan RED Serisine Ait iPhone ve Watch Modelleri İçin COVID-19 Kararı

Apple, RED serisine ait iPhone veya Watch ürünlerini satın alanlar, COVID-19 ile mücadeleye önemli bir bağış yapmış olacak. Apple'dan yapacağınız diğer alışverişlerde de COVID-19 mücadelesine katkı sağlamak mümkün.