Apple'ın M1 İşlemcisi, Windows 10 Hızıyla Microsoft'u Utandırıyor

Apple'ın son tanıttığı MacBook dizüstü bilgisayarda kullanılan M1 işlemcisi halen konuşulmaya devam ediyor. Daha önce de Apple tarafından Windows platformunu çalıştırmaya hazır olduğu söylenen yeni M1 işlemcili MacBook'lar, bazı geliştiriciler tarafından Windows'a güncellenmiş bile. Ortaya çıkan fark ise gerçekten de dikkate değer.
Alexender Graf adında bir geliştirici, hazırladığı bir sanal makinede Apple M1 işlemcili MacBook'ta Windows 10 işletim sistemini çalıştırmış. Bunun üzerine başkalarının da aynı yöntemi uygulayabilmesi için bir yama hazırlayan Graf, böylece bunu kullanıma sunmuş. Sonrasında ise onun yolunu izleyenler de olmuş pek tabii.
M1 işlemcili MacBook'ta Windows 10 çalıştıran kullanıcılar, işlemciyi Geekbench testine de tabi tutmuşlar. Buna göre tek çekirdek sonucunda 1737 puan, çoklu çekirdek skorunda ise 7549 puan toplayan Apple M1 işlemci, böylece Windows 10 çalıştıran Microsoft'un Surface Pro X'inden çok daha yüksek bir sonuca imza atmış. Zira Surface Pro X'in sonuçları 799'a 3089 şeklinde.
Bu sonuçlara göre yeni M1 işlemcili MacBook'lara ARM tabanlı Windows 10'un gayet uygun bir platform olduğu görünüyor. Eğer olur da Microsoft optimizasyon konusunda yardımcı olmayı düşünürse, Apple işlemcili Windows 10'lu MacBook'lar da görebiliriz.
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