Apple Tablette Zirveyi Bırakmadı!
Windows 10 tabletlerinin satış rakamları yüz güldürdü, ancak Apple'a yaklaşamadı!
Windows 10 tabletlerinin satış rakamları masaya yatırıldı: Strategy Analytics'in araştırmasına göre Windows markası taşıyan Surface Pro ve ikisi bir arada modeli olan Surface Book 2 satışları beklentileri aştı.
Önceki çeyreğe göre %1'lik artış oldukça küçük görünebilir, ancak tablet piyasasının zor günler geçirdiği gerçeğini de unutmamak gerekiyor. Tablet piyasası, geçtiğimiz yıla göre %6'lık bir küçülme yaşadı ve bu küçülen pastada daha fazla pay sahibi olabilmek her açıdan Microsoft adına iyi bir haber.
Büyümede asıl payın Microsoft'un kendi tabletlerine ait olması ise ayrıca iyi bir haber. Microsoft markalı tabletler, öğrencilerin ve kurumsal müşterilerin gözdesi konumunda.
Bu sonuçları Strategy Analytics'in bağlı hesap direktörü Eric Smith ise şöyle yorumladı: "Son birkaç çeyrek boyunca kırılganlık gösteren satış rakamlarına karşın bu sene Windows ikisi-bir-arada cihazlarının satışlarında tekrar yükselme trendi var. Bu yükselmeyi kurumsal müşterilerin yüksek talebine ve ürünlerin yeni model çıkarma döngüsünün akılcı olmasına bağlıyoruz."
Eric Smith'e göre yeni ve erişilebilir fiyata sahip Surface Go, satış rakamların yükselişini devam ettirebilir.
Apple, Huawei ve Microsoft; Strategy Analytics'in raporuna göre tablet piyasasının kazananları konumunda. Bu üç firma, tablet piyasasında pastanın %40'lık dilimini temsil ediyor. Apple, %28'lik pay sahibi olduğu tablet piyasasında geçen yıla göre %1'lik büyüme kaydetti. Bunun yeni duyurulan ucuz iPad modelinin başarısı olduğu söylenebilir.
Öte yandan, Android tablet piyasasında kan kaybetmeye devam ediyor. Google'ın işletim sistemini taşıyan tabletlerin satışlarında geçtiğimiz seneye göre %10'luk bir azalma söz konusu. Apple'ın iPad fiyatlarını rekabetçi seviyelere çekme isteği ise Android'in satış rakamlarındaki düşüşün hızlanmasının başlıca nedeni olarak görülüyor. Raporlara göre, Android işletim sistemini taşıyan tablet üreticileri arasında sadece Huawei satışlarını arttırabildi. Halihazırda en yüksek Android tablet satış rakamlarına sahip olan Samsung ve Amazon ise zor günler geçiriyor.
Tabloya genel olarak bakıldığında tablet piyasasının zor günler geçirdiği açık ancak bu manzarada iyi haberler de yok değil. En azından Microsoft'un Surface markasına odaklanarak yaptığı yatırımların karşılığını aldığı söylenebilir.
Doğan Kürşat Aktaş
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