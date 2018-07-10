Uygun Fiyatlı Microsof Surface Go Tanıtıldı!
Microsoft, yeni Surface serisinin uygun fiyatlı üyesi Surface Go'yu ilginizi çekebilecek özellikleriyle ortaya çıkardı!
Microsoft, yeni Surface serisinin en uygun fiyatlı üyesi Surface Go'yu tanıttı. Taşınabilirliğe odaklanan cihaz, sadece 520 gram ağırlığında ve bu özelliğiyle Apple'ın ucuz iPad'lerine rakip olmayı amaçladığı açık.
Sadece 8,3 mm kalınlığa sahip olan Surface Go, hedefine daha çok öğrencileri alıyor gibi görünüyor. Intel Pentium Gold 4415Y işlemciyle gelen tablet, 4GB RAM - 64GB depolama veya 8GB RAM - 256GB depolama yapılandırmasıyla sunuluyor. Bu modellerin fiyatları, sırasıyla 399 dolar ve 549 dolar olarak açıklandı. Surface Go'nun ekranı Microsoft'un 99 dolarlık, 4.096 basınç seviyeli Surface Pen kalemini destekliyor. Diğer Surface cihazları gibi 3:2 ekran oranı sunan cihaz, 1.800 x 1.200 piksel ekran çözünürlüğüne sahip.
USB-C 3.1 portuyla gelen cihaz, şarj ve istasyon bağlantısı için Microsoft'un özel Surface Connector'ünü kullanıyor. Şarj işlemini USB-C portu üzerinden de yapabiliyor veya bu porta harici aksesuarlar bağlayabiliyorsunuz. Microsoft'a göre Surface Go, Windows 10 S ve Pentium Gold işlemcisi sayesinde 9 saate kadar pil ömrü sunuyor. İsteyenler ücretsiz olarak Windows 10'a yükseltebiliyor ancak bu muhtemelen pil ömrünü azaltacaktır. Surface Go, ilk olarak 2 Ağustos'ta ABD'de piyasaya sürülecek.
Zeynel A. Öztürk
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