Uygun Fiyatlı Microsof Surface Go Tanıtıldı!

Microsoft, yeni Surface serisinin uygun fiyatlı üyesi Surface Go'yu ilginizi çekebilecek özellikleriyle ortaya çıkardı!

Uygun Fiyatlı Microsof Surface Go Tanıtıldı!

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