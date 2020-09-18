Apple Tanıtımından Sonra, Spotify İçin Kara Bulutlar Ortaya Çıkmaya Başladı

Spotify'ın hisselerinin değeri, Apple'ın abonelik hizmetlerini bir araya toplayan Apple One'ı tanıtmasının ardından yaklaşık yüzde 7 düştü.
İsveçli firmanın ikinci çeyrek verilerine göre hizmetin ücretli 138 milyon kullanıcısı bulunuyordu. Bu sayı Apple Music'in çok üstünde olsa da Spotify, Apple'ı tanıtım sonrasında sert olarak eleştirmişti. Spotify'ın eleştirisini neyin tetiklediği açıkça bilinmese de, bunun Apple One paketindeki Apple Music olduğu düşünülmüştü.
Apple, bu sert eleştiri üzerine Routers'a yaptığı açıklamada yeni hizmetin kullanıcılara tüm hizmetlere ulaşmak için kolay ve ucuz bir yol sunduğunu söyledi.
İki firmanın müzik hizmetleri, tek başına ayda 10 dolara mal oluyor. Ancak Apple'ın 15 dolardan başlayan yeni paketi, Apple Music'i TV ve oyun hizmetleri gibi diğer hizmetlerle bir araya getiriyor.
Bu arada Spotify'ın da Hulu ve ViacomCBS gibi firmalarla ortak sunduğu planlar var. Yine de Apple'ın yeni seçeneği doğrudan kendisinin sunması, Spotify tarafından rekabet açısından ciddi bir tehdit olarak algılanmış gibi görünüyor.
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