PlayStation 5 Hakkında Her Şey Bu Akşam Canlı Yayında Belli Oluyor!

Sony'nin uzun zamandır beklenen yeni nesil konsolu PlayStation 5 hakkında bugüne kadar çok haber yaptık. Her yeni bir söylenti, her yeni bir haberde PS5 üzerindeki sis bulutu biraz daha kalkarken, PlayStation 5 hakkında her şey halen tam olarak açıklanmış değil. Ancak Sony, 16 Eylül Çarşamba (bugün) Türkiye Saati ile 23:00'da düzenleyeceği canlı yayında muhtemelen artık PS5 hakkında tüm merak edilen soruları yanıtlayacak. Canlı yayını hemen aşağıdan takip edebilirsiniz.
PlayStation 5 fiyatı ne kadar olacak ve PlayStation 5 satışa ne zaman çıkacak gibi soruların da yanıtlanacağı etkinliği bu sayfadan takip edebilirsiniz.
PlayStation 5 Özellikleri Neler?
- İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU
- Grafik İşlemci: AMD Radeon RDNA 2 GPU
- RAM: 16 GB GDDR6/256-bit RAM
- Depolama: 825 GB SSD
- Ses: 3D
- Video Desteği: 8K
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