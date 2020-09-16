PlayStation 5 Hakkında Her Şey Bu Akşam Canlı Yayında Belli Oluyor!

PlayStation 5 ne zaman çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak gibi soruların da yanıt bulmasını beklediğimiz PlayStation 5 canlı yayını bu akşam gerçekleşecek. Buradan izleyebilirsiniz.

  • Ercan Uğurlu
PS5 Hakkında Merak Edilenler Yanıt Buluyor

Sony'nin uzun zamandır beklenen yeni nesil konsolu PlayStation 5 hakkında bugüne kadar çok haber yaptık. Her yeni bir söylenti, her yeni bir haberde PS5 üzerindeki sis bulutu biraz daha kalkarken, PlayStation 5 hakkında her şey halen tam olarak açıklanmış değil. Ancak Sony, 16 Eylül Çarşamba (bugün) Türkiye Saati ile 23:00'da düzenleyeceği canlı yayında muhtemelen artık PS5 hakkında tüm merak edilen soruları yanıtlayacak. Canlı yayını hemen aşağıdan takip edebilirsiniz.

[???] PLAYSTATION 5 SHOWCASE[???] PLAYSTATION 5 SHOWCASE
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PlayStation 5 fiyatı ne kadar olacak ve PlayStation 5 satışa ne zaman çıkacak gibi soruların da yanıtlanacağı etkinliği bu sayfadan takip edebilirsiniz.

PlayStation 5 Özellikleri Neler?

  • İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU
  • Grafik İşlemci: AMD Radeon RDNA 2 GPU
  • RAM: 16 GB GDDR6/256-bit RAM
  • Depolama: 825 GB SSD
  • Ses: 3D
  • Video Desteği: 8K
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