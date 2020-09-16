PlayStation 5 Hakkında Her Şey Bu Akşam Canlı Yayında Belli Oluyor!

PlayStation 5 ne zaman çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak gibi soruların da yanıt bulmasını beklediğimiz PlayStation 5 canlı yayını bu akşam gerçekleşecek. Buradan izleyebilirsiniz.