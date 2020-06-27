Android 11'in kesinleşen özellikleri belli oldu! İşte yenilikler

Android 11 ile gelecek yenilikler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İşte Android 11 yenilikleri...
1- Akıllı Ev Kontrolü
Otomatik doldurma ve giriş yöntemi editörlerini kullanan uygulamalar için de geliştirmeler yapan Android 11, akıllı ev cihazlarına, kulaklık ve hoparlör gibi cihazlara yönelik her şeyi Cihaz Kontrolleri altına topluyor. Bu ekrana güç düğmesine uzun basarak ulaşabiliyorsunuz.
2- Gelişmiş Medya Kontrolü
Ayrıca tüm akıllı cihazları akıllı telefonunuz üzerinden kontrol edebilecek, birbirine bağlayabilecek ve senkronize edebileceksiniz.
3- Geri Dönüşüm Kutusu
Android'in yeni sürümünde gözden kaçan bir işlev, yanlışlıkla dosya sildiğinizde dosyaları hemen geri getirmenize olanak tanıyacak. İşlev, aynı Windows'taki Geri Dönüşüm Kutusu gibi çalışıyor ve silinen dosyaları 30 gün boyunca geri döndürmeniz için size zaman sağlıyor.
4- Bildirim Çubuğu Değişikliği
Bildirim çubuğuna gelen bildirimler arasında aktif olarak kullandığınız uygulamalara ait olanlar üst sıralarda görünecek.
Android 11, bildirim bölümünde görünen sohbetleri vurguluyor. Bunun amacı, konuşmalarınızın diğer bildirimler arasında kaybolup gitmesini engellemek. Bunun için konuşmalar, bildirim bölümünde ayrı bir alanda gösteriliyor. Buradan konuşmalarınız için hatırlatmalar oluşturabiliyor, sohbeti bir "baloncuk" içerisinde açabiliyorsunuz.
5- Karanlık Mod
Android 11 ile karanlık modun ne zaman etkinleşeceğini seçebilir, ne kadar süre karanlık modda kalacağını ayarlayabilirsiniz.
6- Güvenlik Önlemleri
Android 11, bir uygulamayı uzun süre kullanmadığınızda, uygulamanın sahip olduğu izinleri sıfırlıyor ve bu uygulamayı bir daha açtığınızda izinleri tekrar soruyor.
7- Kablosuz Şarj İçin Hizalama Uyarısı
Şarj standına doğru yerleştirilmeyen telefon hizalama uyarısı verecek.
8- Son Kullanılanlar Bölümü Yenileniyor
Yanlışlıkla kapattığınız bir uygulamayı geri al butonu ile yeniden kullanabilirsiniz. Son kullanılanlar menüsüne yeni kısayollar da eklenecek.
9- Butonlar Değişiyor
Butonların hem boyutları hem de sunduğu işlemler değişecek. Ses kapatma gibi düğmelere bastıktan sonra ekranda görünen işlem butonları yenileniyor.
10- Mobil Uygulamalarda İnternet Bağlantısı Kontrolü
Mobil uygulamalar artık cihazınızın internet bağlantısının durumunu anlık olarak kontrol edecek. Böylelikle farkında olmadan mobil veriden harcama yaşanmayacak.
11- Klavye Değişecek
Klavyedeki ses kontrolü, otomatik doldur ya da giriş yöntemi düzenleyicileri gibi özelliklerin butonları değiştirilecek.
12- Uçak Modunda Bluetooth Kesilmeyecek
Artık uçak modunda bluetooth kapanmayacak. Böylelikle uçakta bluetooth bağlantısı olan kulaklıklar rahatlıkla kullanılabilecek.
13- Bildirimler Özelleştirilebilecek
Android telefonlarda uygulamaların bildirimleri özelleştirilebiliyor ancak sistem uyarıları kapatılamıyordu. Artık bu da mümkün olacak.
14- Kablolu Bağlantı Özelliği
Android cihazlar artık ethernet bağlantı kablosu ile de internete bağlanabilecek.
15- Kapsamlı Depolama Seçeneği
Artık mobil uygulamaların cihazın depolama alanında bulunan hangi dosyalara erişebileceğini seçebilecek ve özel erişim izinleri verebileceksiniz.
Android 11 Özellikleri
Daha fazla bilgi için aşağıdaki yazılarımızı da inceleyebilirsiniz.
- Android 11, kısıtlamayı kaldırıyor
- Hangi Galaxy'ler Android 11 alacak?
- Android 11 beta'yı kim yükleyebilir
- Android 11'de Live Caption sürprizi
- Android güncellemesinde yeni dönem
- Android 11'de yeni şarj keşfi
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın