Android 11'in kesinleşen özellikleri belli oldu! İşte yenilikler

Android 11 ile hangi yeni özellikler geliyor? Android telefonlarda büyük yenilikler yaşanacak. Heyecanla beklenen Android 11 ile ilgili kesinleşen özellikleri sıraladık.

Android 11'de Hangi Özellikler Olacak?

Android 11 ile gelecek yenilikler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İşte Android 11 yenilikleri...

1- Akıllı Ev Kontrolü

Otomatik doldurma ve giriş yöntemi editörlerini kullanan uygulamalar için de geliştirmeler yapan Android 11, akıllı ev cihazlarına, kulaklık ve hoparlör gibi cihazlara yönelik her şeyi Cihaz Kontrolleri altına topluyor. Bu ekrana güç düğmesine uzun basarak ulaşabiliyorsunuz.

2- Gelişmiş Medya Kontrolü

 Ayrıca tüm akıllı cihazları akıllı telefonunuz üzerinden kontrol edebilecek, birbirine bağlayabilecek ve senkronize edebileceksiniz.

3- Geri Dönüşüm Kutusu

Android'in yeni sürümünde gözden kaçan bir işlev, yanlışlıkla dosya sildiğinizde dosyaları hemen geri getirmenize olanak tanıyacak. İşlev, aynı Windows'taki Geri Dönüşüm Kutusu gibi çalışıyor ve silinen dosyaları 30 gün boyunca geri döndürmeniz için size zaman sağlıyor.

4- Bildirim Çubuğu Değişikliği

Bildirim çubuğuna gelen bildirimler arasında aktif olarak kullandığınız uygulamalara ait olanlar üst sıralarda görünecek.

Android 11, bildirim bölümünde görünen sohbetleri vurguluyor. Bunun amacı, konuşmalarınızın diğer bildirimler arasında kaybolup gitmesini engellemek. Bunun için konuşmalar, bildirim bölümünde ayrı bir alanda gösteriliyor. Buradan konuşmalarınız için hatırlatmalar oluşturabiliyor, sohbeti bir "baloncuk" içerisinde açabiliyorsunuz.

5- Karanlık Mod

Android 11 ile karanlık modun ne zaman etkinleşeceğini seçebilir, ne kadar süre karanlık modda kalacağını ayarlayabilirsiniz.

6- Güvenlik Önlemleri

Android 11, bir uygulamayı uzun süre kullanmadığınızda, uygulamanın sahip olduğu izinleri sıfırlıyor ve bu uygulamayı bir daha açtığınızda izinleri tekrar soruyor.

7- Kablosuz Şarj İçin Hizalama Uyarısı

Şarj standına doğru yerleştirilmeyen telefon hizalama uyarısı verecek.

8- Son Kullanılanlar Bölümü Yenileniyor

Yanlışlıkla kapattığınız bir uygulamayı geri al butonu ile yeniden kullanabilirsiniz. Son kullanılanlar menüsüne yeni kısayollar da eklenecek.

9- Butonlar Değişiyor

Butonların hem boyutları hem de sunduğu işlemler değişecek. Ses kapatma gibi düğmelere bastıktan sonra ekranda görünen işlem butonları yenileniyor.

10- Mobil Uygulamalarda İnternet Bağlantısı Kontrolü

Mobil uygulamalar artık cihazınızın internet bağlantısının durumunu anlık olarak kontrol edecek. Böylelikle farkında olmadan mobil veriden harcama yaşanmayacak.

11- Klavye Değişecek

Klavyedeki ses kontrolü, otomatik doldur ya da giriş yöntemi düzenleyicileri gibi özelliklerin butonları değiştirilecek.

12- Uçak Modunda Bluetooth Kesilmeyecek

Artık uçak modunda bluetooth kapanmayacak. Böylelikle uçakta bluetooth bağlantısı olan kulaklıklar rahatlıkla kullanılabilecek.

13- Bildirimler Özelleştirilebilecek

Android telefonlarda uygulamaların bildirimleri özelleştirilebiliyor ancak sistem uyarıları kapatılamıyordu. Artık bu da mümkün olacak. 

14- Kablolu Bağlantı Özelliği

Android cihazlar artık ethernet bağlantı kablosu ile de internete bağlanabilecek.

15- Kapsamlı Depolama Seçeneği

Artık mobil uygulamaların cihazın depolama alanında bulunan hangi dosyalara erişebileceğini seçebilecek ve özel erişim izinleri verebileceksiniz.

Android 11 Özellikleri

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