Apple Tartışmalı Fiyatlı Yeni Mac Pro'yu Tanıttı
Apple, WWDC 2019 etkinliğinde yeni Mac Pro'yu tanıttı. İşte özellikleri ve tartışma yaratacak fiyatı!
- Ercan Uğurlu
Apple, dün akşam saatlerinde WWDC 19 etkinliğini gerçekleştirmiş ve her zamanki gibi bir dizi yeni tanıtımlarda bulunmuştu. Bunların arasında başı her ne kadar iOS13 ve iPad'e özel iPadOS işletim sistemleri gelse de, elbette donanım tarafında da bir şeyler tanıtmayı ihmal etmedi. Bunlardan biri de fiyatıyla büyük tartışma konusu olan yeni Mac Pro oldu.
Apple, yeni Mac Pro'yu dün tanıttı. Tasarımıyla adeta dev bir rendeyi andıran yeni Mac Pro, paslanmaz çelikten üretilmiş. Üst tarafında yine paslanmaz çelik kulbuyla taşıma kolaylığı da sağlayan bu "dev rende" ile Apple bu kez 2 özellik üzerine yoğunlaşıyor: Güç ve genişletilebilirlik. En azından Tim Cook'un söyledikleri bu.
Mac Pro Özellikleri Neler?
Yeni Mac Pro, 8 PCIe slotuna yer veriyor. Standart PCIe desteğinin yanı sıra kendi Thunderbolt 3 bileşenini de kasaya ekleyen Apple, 12 DIMM bellek slotu da içeriyor. Böylece toplam 1.5 TB kapasitesinde belleğe sahip olmak mümkün.
Apple ayrıca Mac Pro genişleme modülü olan MPX Modülü'nü de gösterdi. 32 GB HBM2 bellek içeren bir AMD Radeon Vega II GPU desteğinde bulunabilir, 28 Tflops'a kadar performans değerlerine ulaşabilirsiniz. Cihazın işlemci hanesinde de 28 çekirdekli Intel Xeon bulunduğunu belirtelim.
İşte Mac Pro'nun Fiyatı
Yeni Mac Pro 5999 Dolar fiyatıyla adeta göz kamaştırıyor. Üstelik bu yalnızca başlangıç fiyatı. Konfigürasyon yukarıya doğru tırmandıkça fiyat da yükseliyor. 5999 Dolar fiyatlı olan Mac Pro modelinin özellikleri; 8 çekirdekli Intel Xeon işlemci, 32 GB RAM, Radeon Pro 580X ve 256 GB SSD. En üst seviye ve 4 GPU'lu modelin fiyatının 45 bin Dolar'ı bulması mümkün.
Daha Bitmedi
Apple, ayrıca 32 inç boyutunda LCD panelli yeni Pro Display XDR monitörünü de tanıttı. 6016x3384 piksel çözünürlüğündeki bu yeni monitör, Mac Pro'nun ekürisi olarak düşünülmüş. Apple Pro Display XDR'nin fiyatı ise 4999 Dolar. Duvara asmak isterseniz VESA askısına ayrıca 199 Dolar ödemeniz gerekiyor.
Üstelik bu "Standard glass" olanı. Apple bunun da 2 ayrı sürümünü yapmış. Monitörün "Nano-texture glass" versiyonun fiyatı 5999 Dolar.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın