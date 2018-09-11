Apple USB-C'ye Geçiş Yapıyor Söylentisi Şaşırttı
Apple'ın yeni iPad Pro'da Lightning'ten vazgeçerek USB-C'ye geçeceği ortaya atıldı!
Ekran çerçevelerinin incelmesi ve Face ID'nin eklenmesinin yanı sıra, Apple bir sonraki iPad Pro'su için büyük bir bağlantı noktası değişikliği de yapıyor olabilir. Güvenilir analist Ming-Chi Kuo, tabletin bir sonraki sürümünün USB Tip-C'ye geçeceğini söyledi.
Apple'ın 2018 yılında kendi Lightning konektörünü bir kenara atacağına inanmak oldukça zor görünüyor. Bu rapor, kutudan Lightning'den USB-C'ye çeviri kablosu ve USB-C şarj cihazı çıkacak anlamına geliyor düşüncesi de oldukça yaygın. Açıkçası, önceki modellerle uyumluluk açısından bu daha mantıklı görünüyor. Bu cihazın tanıtımına çok yaklaştık ve USB-C'ye geçiş daha önce duyduğumuz bir şey değil. Ancak Kuo, değişmekte olanın I/O noktası olduğunu söylüyor ve bu konudaki itibarı gerçekten herkesi ikilemde bırakıyor.
Bluetooth'u ayrı tutarsak, kulaklık jakı da söylendiği gibi giderse USB-C kulaklıkları ile bir Apple ürününü kullanmak ilginç olacak. Önceki ürün sahipleri USB-C kulaklık adaptörleri gibi ek donanımlar kullanmak zorunda kalacak. Kulaklık jakını tabletten çıkarmak zaten müzikseverler için başlı başına hayal kırıklığı iken muhtemelen bu onlara ikinci bir kötü haber olacak. Kuo ayrıca iPad Pro'nun kutudan 18W'lık bir şarj cihazı ile çıkacağını da söylüyor.
Apple, yeniden tasarlanan iPad Pro'yu bu haftaki iPhone etkinliğinde açıklayabilir. Ancak şirket Ekim ayında da yapacağı diğer etkinliği için bu duyuruyu erteleyebilir gibi görünüyor. Çünkü Çarşamba günü üç iPhone ve tamamen yeni bir Apple Watch tasarımıyla dolu görünüyor.
iPhone XR?
Yeni iPhone'lardan bahsetmişken Kuo, 6.1 inçlik LCD iPhone'un montaj ve görüntü kalitesiyle ilgili sorunlar nedeniyle OLED modellerinden biraz daha geç piyasaya çıkabileceğini söyledi. Bu iPhone, Bloomberg'in raporuna göre "iPhone XR" olarak isimlendirilecek. İsimlendirme eğer doğruysa, en yüksek fiyattan en düşük fiyata iPhone'lar; iPhone XS Max, iPhone XS ve iPhone XR şeklinde sıralanacak.
Ayrıca, düşük fiyatlı LCD modeli için olası bir diğer adın da iPhone XC olarak düşünüldüğünü de belirtmekte fayda var.
Yavuz Alp Şimşek
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