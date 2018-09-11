Apple USB-C'ye Geçiş Yapıyor Söylentisi Şaşırttı

Apple'ın yeni iPad Pro'da Lightning'ten vazgeçerek USB-C'ye geçeceği ortaya atıldı!

Apple USB-C'ye Geçiş Yapıyor Söylentisi Şaşırttı

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