Apple ve Corellium Arasındaki iOS Davası Nihayet Sonuçlandı. Kazanan...

Apple ve Corellium şirketleri arasında 2019'dan bu yana süren dava, sonunda tatlıya bağlandı. Özellikle geçtiğimiz yıl her 2 taraf için de mahkeme koridorlarında hararetli günler yaşatan bu davada yüzü gülen taraf sanıyoruz ki Corellium olmuş. "Sanıyoruz" diyoruz, zira davanın sonuçları henüz tam olarak bilinmiyor. Peki, bu davanın sebebi neydi?
Davanın sebebi, Corellium'un, Apple'ın işletim sistemi olan iOS platformu üzerinde, herhangi bir fiziksel cihaz olmadan test yapabilmelerini sağlayan bir sanal iOS yazılım geliştirmesinden kaynaklanıyor. Apple, bunu öğrendikten sonra Corellium'a dava açmış ve mahkemeye, Corellium'un iOS platformunun güvenliğini tehlikeye attığı iddiasıyla başvurmuştu.
O günden bugüne kadar süren dava, sonunda her 2 taraf içinde uzlaşma sağlanarak sonlanmış görünüyor. The Washington Post'un haberine göre, şimdilik gülen taraf Corellium. Zira şirket, çalışmasına aynı şekilde devam edebilecek. Apple'dan ise konuyla ilgili bir açıklama gelmiş değil. Ayrıca mahkemenin detayları net olarak da bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili daha fazla bilgi gelecektir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın