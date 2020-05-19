Apple ve Google'a "Kopya Oyun" Davası

Bazı oyunların birbirlerinin fikirlerinden esinlendiği açık, ancak Ubisoft bir oyundaki aşırı benzerliği göz ardı edemedi.
Bloomberg'e göre oyun yayıncısı Ubisoft, Area F2'yi sattığı için Apple ve Google'ı mahkemeye taşıyor. Bunun nedeni, Area F2'nin Rainbow Six: Siege'in "neredeyse karbon kopyası" olması. Alibaba'nın sahibi olduğu Ejoy'un ve Qookka Games'in, Ubisoft'un takım shooter oynunun arayüz düzeni dahil, "neredeyse her yanını" kopyaladığı iddia ediliyor. İki oyunda da drone'lar, kırılabilir duvarlar ve duvarlardan iple sallanmak öne çıkıyor.
Ubisoft, Apple ve Google'ı telif hakkı ihlali hakkında uyardığını, ancak iki şirketin de Area F2'yi uygulama mağazalarından kaldırmadığını söyledi. Ubisoft'un oyunun geliştiricisi yerine neden Apple ve Google'ı suçladığına dair bir açıklama yok. Bunun nedeni, Ejoy'un Çin'de olması ve burada telif hakkının peşinden gitmenin zorluğu olabilir. Apple ve Google'a açılan dava başarılı olursa, Area F2 mağazalardan kaldırılabilir ve gelirin bir kısmı, Ubisoft'a geri dönebilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın