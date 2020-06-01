Çerez Nedir? Ne İşe Yarıyor? İşte Çok Merak Edilen Bu Sorunun Yanıtı

Çerez Nedir? Çerez ne işe yarar? Son zamanlarda web sitelerinde sık sık karşımıza çıkan ve "çerez kullanımını kabul etmemizi" isteyen uyarılardaki çerezler tam olarak ne işe yarıyor, gizliliğimizi nasıl etkileyebiliyor? Tüm bu soruların cevapları yazımızda...