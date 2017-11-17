Apple Watch 3 Hayat Kurtardı!
Apple Watch'un günün birinde hayatını kurtaracağı, herhalde bu talihsiz sörfçünün aklına bile gelmezdi!
Apple Watch Series 3'ün hücresel sürümü bazılarınıza gereksiz bir harcama gibi gözükebilir ancak bir film üreticisi, bu dijital saat sayesinde hayatının kurtulduğunu söylüyor.
Daily Mail ile konuşan John Zilles, Kaliforniya sahilinin bir mil açığında uçurtma sörfü yaparken kaydığını ve uçurtmasını tekrar uçurmayı başaramadığını söylüyor. Sahile doğru yüzmeye başlayan Zilles, kısa bir tahminden sonra sahile ulaşmasını iki saatten fazla süreceğini düşünerek ve bölgede köpek balıklarının gözüktüğünü hatırlayarak, su geçirmez Apple Watch 3'ünü kullanarak sahil güvenliği aradı. Daha sonra da botun yanlış yönde ilerlediğini görerek tekrar arama yaparak, botu kendi konumuna doğru yönlendirdi.
Kıyıya sahil güvenliğin yardımı olmadan da ulaşma imkanı bulunsa da Zilles için iki saatlik bir yüzüş ve köpek balığı saldırısı ihtimalinin çekici gözükmediğini söylemek abartı olmaz. Belki de bu yüzden, en azından bu tür sporlarla uğraşan ve aktiviteleri sırasında telefonlarını yanlarında taşıyamayacak olan kişiler için Apple Watch 3 LTE'nin başlangıç fiyatı çok fazla olmayabilir.
Güvenliğin fiyatı...
Tabii ki telefonunuz için de bir su geçirmez kılıf almanız mümkün ancak Zilles "bu riski almak istemediğini" ve saatinde hücresel kapasitenin bulunmasının telefon bağımlılığından kurtulmasını sağladığını söylüyor.
Ayrıca bu durum, bir Apple Watch'un birinin hayatını kurtarmış olabileceği ilk senaryo da değil. Daha önce de kalp ritmi monitörlerinin kullanıcılara muhtemel olarak ölümcül olabilecek kalp sorunları hakkında uyardığına dair raporlar bulunmaktaydı...
Levent Öztürk
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