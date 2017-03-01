Apple Watch 3'ün Şarj Standı Daha Pratik Olabilir!
Apple Watch'un şarj standını pratik bulmuyorsanız, Apple Watch 3 için planlanan bu çözüm sizi ilgilendiriyor!
Bütün gözler Apple'ın iPhone 8 söylentileri üzerindeyken, Cupertino'lu teknoloji liderleri şimdiden Apple Watch ile kablosuz şarj teknolojisine adım atmış durumdalar.
Ancak bu ilk denemenin mükemmel olduğunu söylemek pek mümkün değildi. Saatin temas noktaları, düzenli bir şarjı sağlamak için oldukça dikkatli bir yerleşime ihtiyaç duymaktaydılar. Neyse ki görünene göre Apple, bir sonraki saatinde bu teknolojiyi geliştirecek gibi gözüküyor.
Apple'ın yeni patenti, saat nasıl yerleşirse yerleşsin, düzenli bir şekilde enerji aktarımının devam edebileceğini göstermekte. Patentin bazı özellikleri de, Apple Watch'un güzel bir alarm saati haline gelmesini sağlayan yerleştirme seçenekleri gibi oldukça küçük ama etkili eklentiler sunmakta.
Levent Öztürk
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