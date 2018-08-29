Apple Watch 4 Çok Yakın
Yeni ortaya çıkan bir sertifikaya göre Apple Watch 4, çok yakında olabilir!
Apple Watch 4 ile bu yıl karşılaşmayı bekliyoruz ve bu karşılaşma, Eylül ayı kadar erken bir dönemde bile olabilir. Hatta bu ürünün henüz EEC (Eurasian Economic Commission – Avrasya Ekonomik Komisyonu) listelerine girmiş olabileceğinden dolayı karşılaşmanın yakınlığını destekleyen yeni kanıtlar ortaya çıkmış durumda.
İsimleriyle belirtilmeseler de, Apple'a ait watchOS 5 ile çalışan altı adet bilinmeyen "kişisel giyilebilir elektronik cihaz" için model numaraları listelere girdi. Nashville Chatter tarafından fark edilen listede A1975, A1976, A1977, A1978, A2007 ve A2008 model numaraları yer alıyor.
Burada daha fazla bilgi sunulmuş olmasa da, EEC tarafından sertifikalanmaları yakın zamanda satışa sunulma ihtimallerini güçlendiriyor ve Eylül ayının başlarında iPhone 11 ile beraber sunulmaları olası gözüküyor.
Listelenen model sayısına gelince fazladan altı modelin söylenebilir ancak tahminen en az iki boyutun sunulacağı ve bazılarının LTE'siz veya farklı malzemelerden üretilmiş olarak sunulabileceği düşünülürse, altının o kadar da fazla seçenek bırakmadığı düşünülebilir.
Eğer bunlar var olan büyün modeller iseler, Apple Watch 4'ün seçenek sayısı, Apple Watch 3'ten az olacak demektir. Neyse ki tanıtım tarihi yaklaşıyor ve muhtemelen çok fazla beklemeyeceğiz.
Levent Öztürk
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