Apple Watch 4 resmi olmasa da doğrulandı

Apple Watch 4, resmi bir duyuruyla olmasa da, firmanın kendi yazılımındaki detaylarda doğrulandı!

Apple Watch 4 resmi olmasa da doğrulandı...

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