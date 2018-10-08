Apple Watch 4, Saatleri Karıştırınca Kilitlendi
Bazı kullanıcılar, yeni Apple Watch'larının "sonsuz ön yükleme döngüsüne" girmesinden şikayetçi! İşte sorunun ilginç nedeni.
"Gün ışığından tasarruf saati" ilk bakışta basit gibi görünse de, bazen kafa karıştırabiliyor. Bu defasında ise Apple Watch Series 4'ün kafası oldukça karıştı ve saatteki yüzlerden bir tanesi, görünüşe göre saatlerin ileri alınmasından pek hoşlanmadı.
9to5Mac'e göre Avustralya'daki kullanıcılar, Activity ibresinin yer aldığı Infograph yüzünü kullandıklarında Apple Watch, sonsuz bir ön yükleme döngüsüne giriyor. Saat, ibreyi yüklemeye çalıştığında kilitleniyor ve cihazın baştan başlamasına neden oluyor. Böylece saat, pil bitene kadar sürekli baştan başlıyor. Neyse ki sorunu çözmek için iPhone'dan saat yüzünü değiştirmek yeterli oluyor. Bazı durumlarda ise cihaza "hard reset" uygulamaktan başka çare kalmıyor gibi görünüyor.
Sorunun 24 saat sonra kendiliğinden çözüleceği de söyleniyor. Yeni bir sorun olduğundan Apple tarafından henüz herhangi bir doğrulama gelmiş değil, ancak Avrupa'da yaz saati uygulaması bitmeden önce (Ekim sonunda) bir güncelleme gelmesini bekleyebiliriz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın