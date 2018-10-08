Apple Watch 4, Saatleri Karıştırınca Kilitlendi

Bazı kullanıcılar, yeni Apple Watch'larının "sonsuz ön yükleme döngüsüne" girmesinden şikayetçi! İşte sorunun ilginç nedeni.

Apple Watch 4, Saatleri Karıştırınca Kilitlendi

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