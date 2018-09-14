Apple Watch Series 4 EKG Özelliği İle Büyüledi
Apple Watch'ın kalbinizi yakından izleyen EKG işlevi tam olarak ne işe yarıyor?
Apple Watch Series 4, elektrokardiyogram adı verilen daha gelişmiş bir kalp izleme teknolojisini içerecek. Bu özellik, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden onay aldı ki buradan saatin tıbbi cihaz olarak kullanılabildiği anlamı çıkarılabilir. Bu aslında saatin "bir fitness cihazından daha fazlası" olarak "Watch" adı altında markalaşmasına yönelik bir hareket.
Apple Watch Series 4, üç yıldan uzun bir süredir Watch'un ilk büyük tasarım revizyonu. Varolan Apple Watchlar, elbette kalp atış hızını ölçmenin bir yolunu zaten bulmuştu. Çoğu giyilebilir cihaz gibi, cihazın içine yerleştirilmiş yeşil LED ışıklar kullanarak kalp atışı izlenebilir durumdaydı. Işıklar, nabzı ve kan hacmindeki değişiklikleri saptamak için kullanılıyordu.
Bu yöntem basit ama dolaylıydı. Bilek saat takmak için elverişli bir bölge olsa da her zaman doğru ölçümler almak için en iyi yer değildir. Çünkü çok fazla doku katmanı vardır ve çalışmalar bu yöntemin aslında çok da kesin sonuçlar vermediğini gösteriyor.
Elektrokardiyogram veya EKG daha iyi sonuçlar veren bir yöntem ve Apple'ın bu özelliği Watch için geliştirdiği konusunda uzun zamandır süren söylentiler vardı. EKG, Apple ürünlerinde yeni bir özellik olsa da aslında FDA geçen yıl aynı işi yapan bir bilek aksesuarı olan AliveCor KardiaBand'ı onaylamıştı.
Series 4'te, kullanıcılar parmaklarını dijital kalp üzerine koyuyor ve saat, kalpteki elektrik sinyallerini izlemek için doğrudan göğsün içinden bir akım geçiriyor. Bu yöntem nabız atışlarının yorumlanmasından çok daha doğru sonuçlar veriyor. Yaklaşık 30 saniye süren işlem sonunda kullanıcı bir kalp ritmi sınıflandırması alıyor. Normal ritimler "sinüs" ritmi olarak sınıflandırılıyor ve cihaz "atriyal fibrilasyon" gibi düzensiz ritimleri de tespit edebiliyor. Bilgiler ise Apple Health uygulamasında saklanıyor.
EKG, aslen bir sağlık şirketi olmayan Apple için ciddi bir adım ve bu yöntem kalp hastalıklarının daha doğru teşhisi veya izlenmesi için kullanılabilir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünyadaki en yaygın ölüm nedeni kalp hastalıkları. Dolayısı ile Apple'ın büyük bir etki yaratabilecek ve kısa vadede büyük paralar kazandırabilecek bu sorun üzerinde çalışmak istemesi doğal görünüyor.
Apple, geçtiğimiz Kasım ayında, Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılarla, atriyal fibrilasyonu araştırmak için "Apple Heart Study" adlı çalışmayı yürütmeye başlayacağını duyurmuştu. Stanford, Apple'ın verilerini 2019 yılının Ocak ayına kadar toplayacak. Saatteki EKG özelliği ve ürünün milyonlara ulaşacak olması belki de tıbbi bir gelişmenin önünü açacak. Yalnızca bu yönüyle bile Apple Watch Series 4 oldukça heyecan verici.
Yavuz Alp Şimşek
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