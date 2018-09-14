Apple Watch Series 4 EKG Özelliği İle Büyüledi

Apple Watch'ın kalbinizi yakından izleyen EKG işlevi tam olarak ne işe yarıyor?

Apple Watch Series 4 EKG Özelliği İle Büyüledi

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