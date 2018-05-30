Apple Watch 4 Yeni Bir Tasarımla Gelebilir!

Apple, yıllardır kullandığı aynı tasarımı bir kenara bırakarak bu önemli cihazı için yepyeni bir tasarıma geçiş yapabilir!

Apple Watch 4 yeni bir tasarımla gelebilir!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP öneriyor: Tatil için teknolojik ürünler!

Test ettik, ödedik, geçtik!

7 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Androidler İçin Otomatik Tamir Olan Deri!
Modem Güvenliği İçin Uzmanından Öneriler
Bethesda Yeni Fallout 76 Oyununu Duyurdu!
Galaxy Note 9 Ekran Koruyucuları Sızdı
Uber'den Yeni Düzenleme İçin İlk Açıklama!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir