Apple Watch 4 Yeni Bir Tasarımla Gelebilir!
Apple, yıllardır kullandığı aynı tasarımı bir kenara bırakarak bu önemli cihazı için yepyeni bir tasarıma geçiş yapabilir!
Apple Watch 4'ün tanıtımının önümüzdeki aylar içerisinde yapılması bekleniyor ve bu sefer, kayda değer bir Apple analistinin söylediğine göre tasarımda büyük değişiklikler yaşanabilir. KGI Securities'den Ming-Chi Kuo'nun söylediğine göre firma, üçüncü çeyrekte Apple Watch'u %15 daha büyük bir ekran ile yeniden sahneye çıkartmayı planlıyor.
Bunun anlamı, Apple Watch 4'ün bu yılın Temmuz ve Eylül ayları arasında bir zaman diliminde tanıtılabileceği ve bu da beklenen iPhone XI tanıtımı ile aynı zamana denk geliyor.
Yeni tasarım, Apple'ın akıllı saatinin orijinal Watch tasarımından saptığı ilk sefer olabilir ancak Kuo pek detay vermiyor. Apple, şu ana kadar saatlerini yeni Apple Watch kordonları ile güncel tutuyordu ve bu kordonlar tüm Apple Watch serileriyle uyumluydu.
Tabii ki %15 daha büyük bir ekran, %15 daha büyük bir saat anlamına gelmiyor. Saatin daha önceki sürümlerinde inceltilebilecek bol miktarda çerçeve bulunuyor. Hatta Apple Watch'un 42mm'lik saat yüzünün önemli bir kısmı Super AMOLED ekran tarafından kullanılmıyor. Buna karşılık Moto 360 oldukça etkileyici bir şekilde %71.7 ekran-kasa oranına sahip. Bir sonraki Apple Watch da bu izden ilerleyebilir.
Kuo tarafından belirtilen diğer yeni Apple Watch 4 özellikleri arasında zaten var olan kalp ritmi takipçisinin dışında başka sağlık algılayıcıları ve daha uzun batarya ömrü de bulunuyordu ancak bir kez daha detaylar oldukça sınırlıydı.
Eğer Apple, geçtiğimiz yıl satın aldığı uyku takibi firması Beddit'i kullanmayı planlıyorsa, daha uzun bir pil ömrüne ihtiyacı olacağı kesin. Bunun yanı sıra Fitbit'in Fitbit Versa ile dört günden fazla dayanan bir pile ulaştığını söylediğini göz ardı etmek de pek mümkün değil. Apple, ana rakibi ile arasındaki farkı kapatmak için sabırsız olabilir ve şu anda Apple saatleri, günlük bir şekilde şarj edilme ihtiyacı duyuyor...
Levent Öztürk
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