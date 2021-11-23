Apple Watch 8'in Tasarımı Sızdı: Çok da Yeni Bir Tasarım Beklemeyin!

İnternete sızan resmi olmayan bir görüntüde, Apple Watch 8'in tanıdık bir tasarımı kullanacağının işaretleri rahatlıkla görülebiliyor!

Apple Watch 8 böyle görünebilir!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
İki Maske mi Yoksa N95 mi Takmalı?
Hubble Uzay Teleskobundan Büyüleyici Yeni Görüntüler Geldi!
Apple Watch 8'in Tasarımı Sızdı: Çok da Yeni Bir Tasarım Beklemeyin!
Bebeklere COVID-19 Aşısı Yapılacak mı? İlk Adım Atıldı!
Fransa, Sirk Hayvanlarının Kullanımını Yasaklayan Yeni Karara İmza Attı!

 

 