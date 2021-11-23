Apple Watch 8'in Tasarımı Sızdı: Çok da Yeni Bir Tasarım Beklemeyin!

Apple'ın akıllı saat serisinin bir sonraki ürünü Apple Watch 8, 2022 eylül ayında gelecek gibi görünüyor. Ancak bu yeni ürün ile ilgili sızıntılar şimdiden başladı. Resmi olmayan tasarım görüntülerinde, Apple Watch 8'in eski sürümlere oldukça benzer bir yapıya sahip olacağı görülüyor.
Daha önce birçok Apple ürününde doğru çıkan sızıntıları ile tanınan @LeaksApplePro'dan gelen bilgilere göre tasarım açısından "en belirgin değişiklik" saatin kasasının yan tarafında yer alan yeni bir hoparlör ızgarası. Apple Watch 8'in 7 ile aynı tasarımı kullanması büyük bir dezavantaj olarak düşünülmemeli, zira Apple Watch 7 oldukça iyi bir tasarıma sahipti. Ancak yine de kullanıcılar, Apple'dan artık değişik bir şeyler bekliyor.
Aynı kaynaktan gelen bir başka sızıntıda ise, Apple Watch 8'in iPad Air'de olduğu gibi açık yeşil renk seçeneğine sahip olacağı belirtiliyor. Apple Watch 7 için renk seçenekleri mavi, siyah, gri, yeşil ve kırmızı idi. Dış görünüşü pek farklı olmasa da teknolojik olarak yeni özelliklere sahip olacağı kesin. Dedikodulara göre Apple Watch 8 kullanıcının şekerini ölçüp izleyebilecek.
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